Prozess um Linksextremistin Lina E. – Polizei Bremen warnt vor möglichen Krawallen

Von: Sebastian Peters

Die Polizei in Bremen bereitet sich auf mögliche Krawalle bezüglich Urteilsverkündung im Falle Lina E. (Symbolfoto) © Kai Moorschlatt/dpa

Das Urteil gegen die mutmaßlich linksradikale Lina E. am Donnerstag kann auch für Bremen Auswirkungen haben. Die Polizei in Bremen bereitet sich auf mögliche Krawalle vor.

Bremen – Sie ist 28 Jahre alt und soll, so die Generalbundesanwaltschaft, mit drei weiteren Beschuldigten zwischen den Jahren 2018 und 2020 Personen aus der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach attackiert haben. Dabei wurden die Personen sogar teilweise lebensgefährlich verletzt. Lina E. und die weiteren Tatverdächtigen sind überdies hinaus noch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Kopf der Band soll die Studentin Lena E. gewesen sein, so die Generalbundesanwaltschaft. Ihr drohen acht Jahre Haft.

Wegen Lina E. Prozess – Polizei Bremen bereitet sich auf mögliche Krawallen vor

In dem Prozess wird am Mittwoch, 31. Mai 2023, am Oberlandesgericht in Dresden das Urteil erwartet. Mit Spannung wird erwartet, wie die linke Szene auf das Urteil reagiert. Für kommenden Samstag, 03. Juni 2023, wurde bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. Am Tag der Urteilsverkündung ist in Dresden eine Kundgebung geplant.

„Am Dienstag wird durch das Oberlandesgericht Dresden ein Urteil gegen mehrere Angeklagte wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung erwartet. Linksextremistische Gruppierungen haben für den Fall einer Verurteilung in mehreren Städten, unter anderem auch in Bremen, Straftaten und Protestaktionen angekündigt. Die Polizei Bremen wird daher verstärkt Präsenz zeigen“, die Polizei Bremen weiter: „Die Polizei Bremen stellt sich als Vorsichtsmaßnahme für den Tag des Urteils und in den darauffolgenden Tagen auf diese Lage ein und hat entsprechend mehr Kräfte im Dienst.“

Auch die Hamburger Polizei hat aufgrund der angekündigten Urteilsverkündung ihre Alarmbereitschaft erhöht. Ob in Bremen überhaupt ein Aufzug stattfinden wird, ist noch unklar. Eine Demonstration oder Ähnliches wurde bei der Polizei bisher nicht angemeldet.