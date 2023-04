Prozess um getötete Ekaterina: Nach Antragsflut beginnt Staatsanwaltschaft mit Plädoyer

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte im Mordprozess um die getötete Ekaterina mit seinem Anwalt Thomas Domanski (rechts). © Sussek

Im Bremer Mordprozess um die getötete Ekaterina haben am Donnerstag nach Verzögerungen doch noch die Plädoyers begonnen.

Bremen – Im Prozess um die getötete Ekaterina aus Bremerhaven hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag einen Teil ihres Plädoyers gehalten. Damit war Stunden zuvor nicht gerechnet worden – am wenigsten vom Angeklagten selbst. Der hatte sich zeitweise als nicht verhandlungsfähig bezeichnet. Nach dem Okay eines Mediziners der Rechtsmedizin entschied das Gericht jedoch, mit dem Schlussvortrag des Anklagevertreters zu beginnen.

Zuvor hatte der Angeklagte mit einer dramatisch formulierten Erklärung auf den Brief reagiert, der am vorigen Verhandlungstag, dem 19. April, verlesen worden war. Darin hatte die Mutter von Walter B. an das Gericht geschrieben und detailliert einzelne Schritte der Zerteilung ihrer toten Schwiegertochter geschildert.

Mordprozess Ekaterina: Ein „grenzenlos gekränkter“ Angeklagter

Er sei „grenzenlos gekränkt, verzweifelt, erschüttert“, las der Angeklagte seine Erklärung vor und fragte sich, warum seine Mutter einen „leicht erkennbaren Widerspruch“ in ihren Brief einbaute. Sie hatte erklärt, in welcher Reihenfolge sie die Gliedmaßen der Schwiegertochter abschnitt. Demnach setzte sie auch Schnitte am Ellenbogen. Bilder von der zerteilten Leiche zeigten jedoch, dass die Arme an dieser Stelle nicht zerteilt wurden.

Walter B. (47) ist angeklagt, seine Frau am 4. Februar 2022 betäubt, erwürgt und zerstückelt zu haben. Der Anklageschrift zufolge legte er den Torso und die abgetrennten Körperteile in einen Reisekoffer und warf den in einen Fluss. Vier Wochen später wurde der Koffer in der Nähe des „Sail-City“-Hotels angespült. Während des Prozesses hatte die Mutter erklärt, sie habe die Schwiegertochter im Affekt getötet, deren Leiche zerteilt und in einen Koffer gepackt – alles ohne das Wissen des Sohnes. Der habe nur zusammen mit ihr den schweren Koffer in die Geeste geworfen.

Er habe seine Frau und seine Tochter – diese lebt nun in einer Einrichtung – verloren, „am 19.4. habe ich auch meine Mutter verloren“, sagte der Kasache. Sie habe absichtlich Fehler in ihr Geständnis eingebaut, um „ihrer Bestrafung zu entkommen“. Der Angeklagte redet sich in eine Erregung. „Ich weiß nicht mehr, ob ich sie noch liebe“ sagte er, der von mehreren Zeugen als Muttersöhnchen geschildert wird; die unzweifelhaft vor der Tat starke Bindung hat im Laufe des acht Monate langen Prozesses eine zunehmende Abkühlung erfahren. Und so forderte er am Ende sogar den Staatsanwalt auf, Anklage gegen seine Mutter zu erheben.

Mordprozess Ekaterina: Staatsanwaltschaft hält Angeklagten für schuldig

Dazu sieht dieser keinen Anlass. „Für die Tat kommt ausschließlich der Angeklagte in Betracht“, sagte Staatsanwalt Rhode im ersten Teil seines Plädoyers. Zu diesem Schluss kommt er anhand der Sachbeweise wie Obduktion, Videoaufnahmen aus der Nachbarschaft des Hauses und Telefondaten. Die „Unschärfen in den Schilderungen“ des Angeklagten und der Mutter deuteten darauf hin, dass sie „Dinge nur vom ihm erfahren“ habe, also nichts Genaueres wusste – weil sie weder die Tat begangen noch die Zerteilung der Leiche durchgeführt hat. Zur Tatzeit war sie noch nicht am Tatort, und auch die Zerteilung führte nach Auffassung der Staatsanwaltschaft der Angeklagte selbst noch in der Nacht durch.

Der Prozess wird am Dienstag, 2. Mai, um 9 Uhr mit den Plädoyers fortgesetzt.