Prozess um tote Ekaterina: Der Angeklagte räumt die Beseitigung der Leiche ein

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte im Mordprozess vor dem Landgericht Bremen mit Verteidiger Thomas Domanski (r.). © Sussek

Fortsetzung im Bremer Mordprozess um die getötete Ekaterina aus Bremerhaven. In seinen stundenlangen Erklärungen hat der Angeklagte, Ehemann des Opfers, am Donnerstag die Beseitigung der Leiche eingeräumt.

Bremen – Insgesamt mehr als sechs Stunden lang, auf zwei Verhandlungstage verteilt, hat der Angeklagte aus seiner Sicht dargestellt, wie es zur Tötung seiner Ehefrau gekommen sein soll.

Seine Kindheit, die Bindung zu seiner Mutter, die Geschichte seiner Ehe. „Ich hoffe, dass ich viele Fragen klären kann“, hatte er am Anfang seiner mehr als 200 Seiten umfassenden Erklärung gesagt. Als er am Donnerstag über die Tatnacht spricht, ist klar, dass die Klärung dieser Fragen nicht gelungen ist. Mit anderen Worten: Die Beteiligten sind so schlau wie vorher. Walter B. ist am Landgericht angeklagt, seine Frau Ekaterina am 4. Februar 2022 mit einem Beruhigungsmittel sediert, sie erwürgt und ihre Leiche später zerstückelt zu haben. Den in einem Reisekoffer verstauten Torso und die abgetrennten Körperteile warf er in einen Fluss. Knapp vier Wochen später wurde der Koffer mit den Leichenteilen der vermissten Ekaterina in der Nähe des Bremerhavener „Sail-City“-Hotels angespült. Motiv soll die bevorstehende Trennung seiner Frau gewesen sein; der Angeklagte soll befürchtet haben, seine Frau werde mit der gemeinsamen Tochter zu ihrer Affäre, einem Piloten der russischen Luftwaffe, nach St. Petersburg ziehen.

Aufsehenerregend ist der Prozess unter anderem deswegen, weil die Mutter des aus Kasachstan stammenden Mannes in der Vernehmung vor Gericht die Tat auf sich genommen hatte. Ihr Sohn habe ihr lediglich geholfen, den schweren Reisekoffer in die Geeste zu werfen, von der Tat an sich und dem Zerteilen habe er nichts gewusst, hatte sie in einer von mehreren Vernehmungen gesagt.

Getötete Ekaterina: Ehemann in Untersuchungshaft, seine Mutter auf freiem Fuß

Trotz dieses Geständnisses blieb die Frau auf freiem Fuß und ihr Sohn in Untersuchungshaft, denn trotz des Detailwissens – die Zweifel an der Schilderung blieben. Wie sollte die gesundheitlich angeschlagene 66-Jährige ihre Schwiegertochter getötet und in die Garage verbracht, wie sie so fachgerecht zerteilt haben, obwohl nach Einschätzung eines Gutachters die Leichenstarre längst eingetreten war?

Dieses Gutachten zweifelt der Angeklagte nun an, so wie weitere Beweiserhebungen auch. Die Erinnerungslücken seien ihrem Alter, der Situation und der Tatsache geschuldet, dass die verhängnisvolle Nacht bei ihrer Aussage zehn Monate zurücklag. „Trotz allem hat sie das meiste richtig erzählt“, stützt er die Schilderung seiner Mutter. Er habe in seinem Bett geschlafen und von Beruhigungsmitteln und Alkohol zusätzlich benommen, von der Tat nichts mitbekommen. Erst als es um die Beseitigung von Ekaterina ging, habe ihn seine Mutter eingeweiht und ihm den Koffer mit den Leichenteilen gezeigt. „Ich war zerstört – und meine Mutter weinte.“ Eine Beteiligung an der Tat weist er weiter von sich. „Nur der Gedanke, dass ich meine liebe Frau Stück für Stück zerschnitten haben soll, macht mich wahnsinnig.“

Mordprozess zum Fall Ekaterina: Angeklagter sagt aus

Anfang Januar, nach dem Geständnis der Mutter und als der Gutachter Zweifel an einigen ihrer Schilderungen äußerte, entschloss sich der Angeklagte dann zu der Erklärung. „Wenn sie das nicht gestanden hätte, hätte ich das heute nicht erzählt.“ Sein langes Schweigen, das Märchen, dass seine Frau mit dem besagten Reisekoffer das Haus verlassen habe, bezeichnet er als Riesenfehler. „Der Versuch, meine Mutter zu retten, ging voll daneben.“

Wer wollte hier wen retten? Der Sohn die Mutter, die ihm immer noch finanziell unter die Arme greift, oder die Mutter den Sohn, indem sie die Schuld des Sohnes auf sich nimmt, damit der freikommt und sich um die kleine Tochter kümmern kann? Am 1. März, so der Angeklagte, kurz bevor der Koffer gefunden wurde, habe seine Mutter noch zu ihm gesagt: „Sie finden den Koffer nicht, sie können nichts beweisen, und wenn, sage ich, dass ich es war.“ – Der Prozess wird am 20. Februar fortgesetzt.