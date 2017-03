Freisprüche im Harms-Prozess

Bremen - Im Prozess um den Brand des Kaufhauses „Harms am Wall“ vor dem Landgericht Bremen haben die Richter die beiden Angeklagten freigesprochen. Sie folgten damit den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die Richter der Siebten Großen Strafkammer.

Die beiden Angeklagten Hans Eulenbruch und Thomas M. waren unter anderem der schweren Brandstiftung und des Versicherungsbetrugs angeklagt.

Sie sollen im Mai 2015 einen Raubüberfall vorgetäuscht und das Gebäude, in dem sich „Harms am Wall“ befand, in Brand gesetzt haben. Als Motiv hatte die Staatsanwaltschaft finanzielle Schwierigkeiten des Geschäftes vermutet. Beide Angeklagte hatte mehrere Monate in Untersuchungshaft gesessen. Dafür werden sie nun finanziell entschädigt.

sk

