Prozess gegen Werder-Ultras: Schwierige Detailarbeit

Von: Ralf Sussek

Der Prozessauftakt gegen vier angeklagte Werder-Ultras wegen schweren Landfriedensbruchs stieß auf großes Medieninteresse. Am Donnerstag wurde der Prozess vor dem Landgericht Bremen fortgesetzt. © dpa/Strangmann

Vor dem Bremer Landgericht müssen sich vier angeklagte Werder-Ultras wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten. Der wiederum liegt schon lange zurück.

Bremen – Einen Tag lang Videos zu schauen, das hört sich nach Vergnügen an, ist aber harte Arbeit. Am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen vier Werder-Ultras ist im Schwurgerichtssaal des Bremer Landgerichts genau das geschehen. Unzählige Male werden Aufnahmen vom Tatgeschehen gezeigt, die von Privatpersonen gemacht wurden – in der entsprechenden Qualität. Sie zeigen vieles, aber nur wenige Details. Dabei kommt es in diesem Verfahren gerade auf diese Details an.

Im Viertel fliegen Mülltonnen und Tische

Vor bald fünfeinhalb Jahren, nach dem Bundesliga-Spiel Werders gegen Mainz 05 im Dezember 2017, fand die Auseinandersetzung von – in Bremen linken – Werder-Ultras mit Hooligans im Viertel statt. Sie bewarfen sich gegenseitig mit Mülltonnen, Werbeschildern, Tischen und Stühlen.

Angeklagt sind vier Männer, die sich an dem Landfriedensbruch im besonders schweren Fall beteiligt haben sollen. Die Beweislage ist schwierig. Nicht umsonst wurde im Anschluss an den ersten Verhandlungstag vor einer Woche versucht, das Verfahren durch eine „Verständigung“ zu verkürzen. Die Vorsitzende Richterin verliest am Donnerstag den Vermerk über das – wie es auch im Gesetz vorgesehen ist – „Rechtsgespräch“. Die Kammer begründet den Versuch der Verständigung mit dem Umfang des Verfahrens, der Vielzahl der Beweise und der Schwierigkeit der Identifizierung der Beteiligten. Eine Einigung lehnten die Verteidiger aber ab.

So befasst sich das Gericht den ganzen zweiten Verhandlungstag lang mit der Identifizierung der Angeklagten. Der Zeuge, ein 34-jähriger Polizeibeamter, hat nach eigenen Angaben sechs Monate Videos und Beweise gesichtet und ausgewertet – durchschnittlich sechs Stunden am Tag. „Das klingt ein bisschen traurig“, sagt er selbst. Auf seinen Ergebnissen fußt die Anklage. Es mögen etwa zehn Videos sein, die nun Stück für Stück und mehrfach für jeweils einen Angeklagten gesichtet werden. So richtig erkennen kann man nur etwas auf denen der Polizei, die den Fanmarsch zum Stadion bei Tageslicht zeigen. Die Polizeiaufnahmen sind unter anderem die Referenz für das Aussehen, die Kleidung, die Körperhaltung der Angeklagten. Ob diese auf dem Rückmarsch der Ultras durch das Ostertorviertel tatsächlich mit von der Partie waren, ist damit noch nicht festgestellt. Am ehesten noch bei dem gebürtigen Bremer Ugur A. (29). Er war zu dieser Zeit bei Fanmärschen stets in der ersten Reihe, seine helle Baggy-Jeans befestigte er mit einem Werder-Schal als Gürtel. Dazu trug er schwarze Schuhe. Gut zu sehen bei Tageslicht, so gut wie gar nicht auf den Videos vom Abend. Das mag auch an der Vorführung bei Tages- und Kunstlicht im Gerichtssaal liegen.

„Ich habe ihn gerade nicht erkannt“, räumt der Zeuge bei einem anderen Angeklagten ein. Erik P. (29) schreibt er unter anderem ein besonderes Gangbild, auffallend weiße Schuhe und eine Jacke mit dickem Kragen zu. Nur sind die Kriterien auf den abendlichen Videos kaum auszumachen. Und auch bei Brillenträger David S. (28) ist während des Vorfalls im Viertel keine Brille zu sehen, bei Dominic N. (28) wird der auffällige helle Schal von der Dunkelheit verschluckt – falls sie es auf den Video tatsächlich sind.

Der Prozess wird am 24. April, 9 Uhr, fortgesetzt.