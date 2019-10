Prozess gegen Pfleger: Suche nach Anerkennung?

Bremen - Er erhoffte sich, so formuliert es jedenfalls die Anklage, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Aufmerksamkeit hat er jetzt, denn seit Dienstag muss sich ein 39-jähriger Altenpflegehelfer wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen vor dem Bremer Landgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zwei Seniorinnen falsche Medikamente gespritzt zu haben. Dabei sei sich der Angeklagte der lebensbedrohlichen Folgen bewusst gewesen, er habe sie in Kauf genommen. Zum Prozessauftakt kam heraus: Die Polizei ermittelt in drei weiteren Fällen.

In sich zusammengesunken betritt der 39-Jährige den Sitzungssaal 218. Wachtmeister führen ihn zur Anklagebank, kurz darauf nehmen sie dem Mann die Handschellen ab. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, guckt sich der Angeklagte fragend um. Er wirkt erschrocken – mit so vielen Pressevertretern hatte er wohl nicht gerechnet. Nervös wippt der Mann auf der Anklagebank hin und her. Er redet augenscheinlich mit sich selbst, macht auf Beobachter einen verwirrten Eindruck. Sein Verteidiger legt seine Hand beruhigend auf die Schulter Mannes, als der Vorsitzende Richter Manfred Kelle ihn über seine Rechte als Angeklagten belehrt. Es folgen die persönlichen Angaben 39-Jährigen: vollständiger Name, Geburtstag, ledig, wohnhaft in Bremen, zuletzt als Pflegehelfer tätig.

Es ist genau diese Tätigkeit – und die damit verbundenen mutmaßlichen Taten – die im Fokus des Verfahrens stehen. Der Mann soll, so Staatsanwalt Martin Gwinner, zwei Frauen Insulin gespritzt haben, ohne dass dafür die medizinische Indikation oder die Befugnis vorlagen. Eine 75-jährige Bewohnerin des Pflegezentrums am Doventor am Rande der Innenstadt erlitt aufgrund des Medikaments einen Herzstillstand. Auch aufgrund zweier Schlaganfälle, die die Seniorin bereits vorher körperlich stark beeinträchtigten. Andere Pflegekräfte fanden die Frau im März in ihrem Bett – „krampfend und mit blauen Lippen“, sagt Staatsanwalt Gwinner. Durch das Verabreichen des Insulins habe der Angeklagte, der sich der Vorerkrankung der Frau bewusst gewesen sein soll, eine „konkret lebensgefährliche Situation“ hervorgerufen. Dennoch ließ die Kammer das Verfahren nicht wegen versuchten Mordes, sondern lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Gerichtssprecher Gunnar Isenberg erklärte nach Ende des Prozessauftaktes, warum: Da der Mann in beiden Fällen eigenständig den Notarzt alarmiert habe, werte das Gericht diese Handlungen jeweils als sogenannten Rücktritt vom Versuch des Mordes. Juristisch bedeute dies, dass es für ein versuchtes Tötungsdelikt aktuell keinen hinreichenden Tatverdacht gebe.

Doch das könnte sich womöglich ändern. Denn: Wie am Dienstag bekannt wurde, ermittelt die Polizei in drei weiteren „verdächtigen Fällen“. Worum es konkret geht, sagte Isenberg nicht. Alle drei Fälle sollen aber mit derselben Pflegeeinrichtung am Doventor in Verbindung stehen. Dort arbeitete der 39-Jährige seit Januar. Richter Kelle erläuterte, dass die Ermittlungen so weit vorangeschritten seien, dass die Beamten bereits den Angeklagten und seine Lebensgefährtin vernehmen wollten. Dazu kam es aber bislang nicht.

Bis zum 13. November sollen die Ermittlungsakten der Kammer und allen Verfahrensbeteiligten zur Verfügung gestellt werden. Dann wird der Prozess voraussichtlich fortgesetzt – mit einer Einlassung des Angeklagten, kündigte sein Anwalt Temba Hoch an.

Zur Info: Parallelen zu Niels Högel

Die Anklage gegen den Bremer Pflegehelfer erinnert stark an den Fall des Patientenmörders Niels Högel. Dieser war im Juni wegen Mordes an 85 Patienten am Klinikum Oldenburg und Delmenhorst zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Wie Högel suchte womöglich auch der nun angeklagte 39-Jährige aus Bremen nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, heißt es in der Anklage. Der Pflegehelfer war als Leiharbeiter in etwa 35 Einrichtungen beschäftigt, eine zehnköpfige Sonderkommission mit dem Namen „Weser“ (vorher „Lotus“) ermittelt weiterhin.