Urteil gegen Pflegehelfer gefallen: 40-Jähriger muss mehrere Jahre in Haft

Die Verteidiger des angeklagten Pflegehelfers, Lea Voigt und Temba Hoch, plädierten am Montag vor dem Bremer Landgericht auf Freispruch. Nun ist das Urteil gefallen.

Ein 40 Jahre alter Pflegehelfer, der zwei hilflosen Frauen verbotenerweise Insulin gespritzt hat, ist in Bremen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Update, 20. Februar: Der 40-Jährige habe die Frauen aus Geltungssucht in eine Notlage gebracht, befand das Landgericht Bremen am Donnerstag. „Ihm kam es darauf an, sich im Notfall als besonnener Helfer hervorzutun“, sagte der Vorsitzende Richter.

Verurteilt wurde der Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener. Die Kammer verhängte auch ein fünfjähriges Berufsverbot. Sie sprach einem der Opfer 4000 Euro Schmerzensgeld zu (Az: 22 Ks 271 Js 41536/19). (dpa)

Prozess gegen Pflegehelfer in Bremen: Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe

Originaltext, 17. Februar: Bremen - Wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung soll ein 40 Jahre alter Pflegehelfer für sieben Jahre ins Gefängnis – das hat am Montag Staatsanwalt Martin Gwinner vor dem Bremer Landgericht gefordert.

Zudem sprach er sich für ein lebenslanges Berufsverbot im Pflegebereich aus. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Nach Ansicht der Verteidigung könne das Geständnis des Mannes, das für die Anklage „Dreh- und Angelpunkt“ sei, nicht verwertet werden.

Nach Auffassung des Anklagevertreters spritzte der mittlerweile 40 Jahre alte Angeklagte zwei Bewohnerinnen eines Bremer Pflegeheims im März vergangenen Jahres Insulin, ohne dass dafür eine medizinische Notwendigkeit vorgelegen hatte. Durch die im Anschluss vom Angeklagten durchgeführten Reanimationsversuche habe er sich Anerkennung von seinen Kollegen erhofft. Die beiden Frauen im Alter von 75 und 88 Jahren seien bettlägerig und auf fremde Hilfe angewiesen gewesen. Eine Bewohnerin sei blind, die andere an schwerer Demenz erkrankt. Gerade diese Umstände, so Staatsanwalt Gwinner in seinem Schlussvortrag, seien strafschärfend zu berücksichtigen.

Prozess gegen Pflegepfleger: Insulin innerhalb weniger Tage mehrfach verabreicht

Innerhalb von drei Tagen im März 2019 spritzte der 40-Jährige laut Anklage zunächst einer 88 Jahren alten Frau Insulin, später einer 75-Jährigen. Anders als beim ersten Opfer zeigte das Hormon kaum Wirkung. Ob der Pflegehelfer der Bewohnerin, wie vermutet, ein zweites Mal Insulin verabreichte, konnte die Anklage nicht zweifelfrei nachweisen. Zugunsten des Angeklagten wertete die Staatsanwaltschaft diese Tat als versuchte schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Anders im weiteren Fall: Die Frau kollabierte in ihrem Zimmer, nachdem der Mann ihr laut Anklage zwei Spritzen mit Insulin verabreicht haben soll. Sie lag drei Tage auf einer Intensivstation. Nach Angaben eines Gutachters wäre die Seniorin sicher gestorben, hätte sie keine Hilfe bekommen.

Prozess gegen Pflegehelfer: Staatsanwaltschaft stützt sich auf Geständnis

Die Staatsanwaltschaft stützte ihr Plädoyer vorrangig auf das Geständnis des Mannes, das er kurz nach seiner Festnahme am 9. April 2019 bei der Polizei abgab. Dort räumte er die Taten ein, so gab es ein Kriminalbeamter zu Protokoll (wir berichteten). Laut Gwinner sei der 40-Jährige weder von den Polizisten beeinflusst noch unter Druck gesetzt worden. Sein Geständnis könne daher verwertet werden. Da der Angeklagte bis zuletzt schwieg, gilt die Vernehmung neben Zeugenaussagen, Dienstplänen und der Auswertung seines Handys als wichtigstes Beweisstück für die Anklage.

Die Vernehmung ihres Mandanten, so die Verteidigung, sei „rechtswidrig“ und „grenzüberschreitend“ gewesen, sagte Rechtsanwalt Temba Hoch. Der Pflegehelfer sei zum einen nicht auf seine Rechte als Beschuldigter hingewiesen worden und hätte unverzüglich einem Haftrichter vorgeführt werden müssen, zum anderen hätten ihn die Polizisten rund sieben Stunden vernommen, ohne dass er etwas zu essen oder trinken bekommen habe.

Prozess gegen Pflegehelfer: Anwalt stützt sich auf ärztliche Atteste

Als „maßgebliche Zäsur“ bezeichnete Anwalt Hoch jedoch den Fund mehrerer ärztlicher Atteste über seinen Mandanten, die bewiesen, dass der Angeklagte zum Vernehmungszeitpunkt psychisch nicht in der Lage gewesen sei, ohne rechtlichen Beistand ein solches Verhör durchzustehen. Seine Kollegin und ebenfalls Anwältin des Angeklagten, Lea Voigt, sagte: „Die Strafverfolgungsbehörden wollten um jeden Preis ein Geständnis aus ihm rausholen.“ Denn: Trotz ärztlicher Empfehlung, ihn zu behandeln, sei der Mann auch am Folgetag über Stunden vernommen worden.

Die Kammer will am Donnerstag, 20. Februar, das Urteil verkünden. (sk)