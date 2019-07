Brennende Autos und entstelltes Gesicht: 42-Jähriger wegen 19 Straftaten vor Gericht

Autos und Häuser brannten, ein Mann wurde schwer verletzt – wegen insgesamt 19 Straftaten muss sich seit Freitag ein 42-Jähriger vor dem Landgericht Bremen verantworten. Er soll nach einem Sorgerechtsstreit mutmaßlich Rache an einem Richter, an Anwälten und Familienangehörigen geübt haben. Unklar bleibt, ob er auch seine Tochter und Ex-Frau umbringen wollte – das mutmaßliche Grab hatte er bereits ausgehoben.

Bremen - Es sind ungewöhnliche Worte einer Vorsitzenden Richterin. Kurz vor Prozessauftakt bittet Gesa Kaspar Journalisten, Abstand zum Angeklagten zu halten. Man möge sich „deeskalierend“ verhalten. Legt man die Anklage von Staatsanwältin Alexandra Janke-Rahmanian zugrunde, dann war dieser Ratschlag wohl angemessen. Denn: Auf das Konto des Mannes sollen neben diversen Brandstiftungen auch eine brutale Messerattacke und zahlreiche Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz gehen. Auslöser, so vermutet die Anklage, war wohl ein verlorener Sorgerechtsstreit.

Einjährige Brandserie in Bremen

Nachdem das Bremer Amtsgericht dem Mann das Sorgerecht für seine Tochter entzogen hatte, begann eine rund einjährige Brandserie in der Hansestadt. Zunächst, so der Vorwurf, soll der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit das Auto seines damaligen Schwagers angezündet haben. Danach folgten sechs weitere Brandanschläge – und immer waren die Opfer in den Sorgerechtsfall involviert. Es traf mehrere Wagen einer Anwaltskanzlei, dann brannte das Fahrzeug eines Familienrichters aus. Einige Feuer griffen auf Carports über, andere auf Schuppen und ganze Dachstühle. Lange tappten die Ermittler im Dunkeln. Nun sitzt der mutmaßliche Täter auf der Anklagebank – und will von all dem nichts wissen.

„Ich bin zu so etwas nicht fähig“

Der 42-Jährige macht schnell deutlich: „Ich habe mit diesem Verfahren nichts zu tun. Ich bin zu so etwas nicht fähig“, sagt er und fügt hinzu, es seien alles „Intrigen meiner Ex“, die ihn vor Gericht gebracht hätten. Er habe weder etwas mit den Bränden zu tun noch mit einer Messerattacke auf seinen einstigen Schwager.Dieser wurde im Dezember 2018 in Gröpelingen durch ein Einhandmesser schwer verletzt. Der Täter fügte dem Mann zwei etwa 20 Zentimeter lange Schnittwunden im Gesicht zu. Nur eine Notoperation rettete dem Opfer das Leben.

„Ich habe dem Mann nichts getan. Nichts angezündet, keine Gewalt“, sagt er. Zeigt sich der 42-Jährige – weißes Poloshirt, schwarze mittellange Haare und auffällig goldene Uhr am Handgelenk – zu Prozessbeginn noch redselig, schneidet der Richterin mehrfach das Wort ab und will sogar verhindern, dass die Staatsanwältin öffentlich die Anklage verliest, so einsilbiger werden die Antworten wenig später. Nämlich dann, als die Richterin zum Thema „Grube“ kommt.

Waldarbeiter finden „grabähnliches Loch“

Im Januar dieses Jahres fanden Waldarbeiter zwischen der Autobahn 27 und dem Recyclinghof im Blockland ein „grabähnliches Loch“ und schalteten die Polizei ein. Beamte überwachten daraufhin das vermeintliche Grab. Wochenlang lang passierte nichts, dann tauchte der Angeklagte auf – in Maleranzug und Überschuhen, wie sie von Beamten der Spurensicherung getragen werden. Kurze Zeit später wurde der Mann in die forensische Klinik gebracht, dort ist er bis heute. Womöglich, so die Staatsanwältin, leidet er an einer paranoiden Persönlichkeitsstörung, eine verminderte Schuldfähigkeit sei nicht ausgeschlossen.

Wollte er Tochter und Ex-Frau vergraben?

Das Loch habe er gegraben, räumte der Angeklagte ein. Ein Grab sei es aber nicht gewesen. Den Anzug habe er getragen, weil er „pingelig“ sei und sauberbleiben wollte. Weitere Angaben zum Loch machte er nicht. Die Polizei geht davon aus, dass der 42-Jährige dort Ex-Frau und Tochter vergraben wollte. Mittlerweile sind die Ermittlungen eingestellt. Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt hätten sich nicht ergeben.