Prozess um Brandanschläge auf Autos von Anwälten: Gutachter sagt aus

Bremen - Im Prozess um mehrere Brandstiftungen, Bedrohungen und eine gefährliche Körperverletzung bleibt der Angeklagte dabei: „Ich bin unschuldig. Ich bin kein Brandstifter. Ich habe niemanden verletzt.“ Sätze, die fallen, als der Angeklagte am Freitag in Saal 231 des Landgerichts geführt wird, in die Kamera des TV-Teams gesprochen, das ihn filmt. Sätze, deren Inhalt wiederholt heruntergebetet wird, bei vielen der 19 angeklagten Taten, die noch thematisiert werden.

Der 42-jährige Bremer mit türkischer Staatsbürgerschaft ist unter anderem der mehrfachen Brandstiftung und der gefährlichen Körperverletzung angeklagt. Der Mann soll – nach einem verlorenen Sorgerechtsstreit – in sieben Fällen Autos in Brand gesetzt haben (wir berichteten). Es traf laut Anklageschrift Anwälte (einmal die Eltern eines Anwalts), einen Richter, zweimal seinen Schwager (dem er ein Verhältnis mit seiner Ex-Frau unterstellte). Einmal setzte er die Fußmatte einer Anwaltskanzlei in Brand, Zeugen löschten das Feuer.

Der Angeklagte überfiel, so das Ergebnis der Ermittlungen, einen Mann, der seine minderjährige Tochter und deren Freundin auf der Straße angesprochen hatte, und verletzte ihn mit mehren Schnittwunden im Gesicht schwer. „Er wird Dich nie wieder ansprechen. Er hat eine Erinnerung im Gesicht, die er nie vergessen wird.“ Mit diesen Sätzen schilderte an einem der vergangenen Prozesstage seine Tochter, was der Angeklagte ihr anvertraut haben soll.

Habe er nicht, sagt er nun in der Verhandlung. Überhaupt – die Beurteilung und Darstellung von Geschehnissen gehen weit auseinander. „Ich habe meine Tochter nicht kontrolliert, ich habe mir Sorgen gemacht“, sagt Kaan H. Seine Tochter hatte es in ihrer Aussage ganz anders dargestellt. H.s Erklärung: „Eine Minderjährige kann das nicht beurteilen, sie wurde unter Druck gesetzt.“

Diese Sichtweise ist für den psychiatrischen Sachverständigen der Schlüssel dafür, H. zu verstehen. „Der Kontakt zur Tochter und deren Kontrolle ist der Kern des inneren Konflikts“ sagt er. Der Angeklagte hört aufmerksam zu – und schüttelt nur den Kopf.

Der Sachverständige hat ein langes Gutachten über den Angeklagten gefertigt. Sein Fazit: Der 42-Jährige leidet an einer paranoiden Persönlichkeitsstörung. Wegen dieses Verdachts ist der Angeklagte bereits im Klinikum Bremen-Ost untergebracht. Um eine mögliche dauerhafte Unterbringung geht es deshalb auch in dem Prozess. An diesem Verhandlungstag nun muss der Gutachter die Fragen des Gerichts beantworten und bei jeder der vorgeworfenen Taten einen Zusammenhang zur Krankheit feststellen, denn „die Persönlichkeitsstörung hat auch eine zeitliche Komponente“, so Prof. Dr. Here Folkerts, Chefarzt im Klinikum Wilhelmshaven.

Der Gutachter schildert H. als „zielstrebig“ und mit „intellektuellen Fähigkeiten“ ausgestattet, die ihm erlaubten, trotz der Diagnose eine Erwerbstätigkeit auszuführen. „Dass es nicht dazu kam, ist ein Indiz für die Krankheit“, sagt der Sachverständige. Und sieht beim Angeklagten zwar eine erhebliche Einschränkung der Steuerungsfähigkeit, aber „er hat keine Realitätsbezugsstörung im engeren Sinne“.

Auf den Angeklagten als Täter der Brandstiftungen waren die Ermittler durch einen Hinweis im Januar dieses Jahres auf ein „grabähnliches Loch“ an der A 27. Nach wochenlangem Warten tauchte der Angeklagte dort auf – in Maleranzug und Überschuhen. Weil die Polizei ihm nicht nachweisen konnte, dass er seine Ex-Frau und seine Tochter töten und dort beerdigen wollte, kam dieser Komplex nicht zur Anklage.

Am Dienstag sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten, das Urteil könnte noch in derselben Woche verkündet werden.