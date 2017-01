Harms-Prozess: Aussage einer Zeugin entkräftet

Entlastende Polizeiüberwachung

Bremen - Von Steffen Koller. Im Prozess gegen den ehemaligen Geschäftsführer von „Harms am Wall“, Hans Eulenbruch (64), und den Mitangeklagten Thomas M. (53) wegen besonders schwerer Brandstiftung und versuchten Versicherungsbetrugs wurde die Hauptverhandlung vor dem Landgericht am Freitag bereits nach 20 Minuten wieder unterbrochen.

Trotz der kurzen Dauer des Prozesstages scheint ein weiterer Mosaikstein die Angeklagten zu entlasten. Die Aufregung war groß, als im September eine Zeugin vor Gericht sich ganz sicher schien, den Mitangeklagten Thomas M. auf einem Überwachungsvideo kurz vor dem Großfeuer im Mai 2015 wiedererkannt zu haben. Es war auch dieselbe Frau, die behauptete, Hans Eulenbruch gut einen Monat nach dem Brand im Privathaus von M. gesehen zu haben – samt Porsche, den Eulenbruch zu diesem Zeitpunkt fuhr.

Doch diese Aussage kann so nicht stimmen. Wie die Auswertung von GPS-Daten aus der polizeilichen Überwachung nach dem Brand ergeben haben, war Eulenbruchs Wagen am besagten 10. Juni weder am Wohnort des Mitangeklagten in Osterholz-Scharmbeck noch in der Nähe.

Eulenbruch wehrte sich gegen Aussage

Vielmehr hatte sich der Porsche des 64-Jährigen laut Auswertung überwiegend im Bremer Stadtgebiet aufgehalten. Eulenbruch hatte sich bereits im September vehement gegen die Aussage der Zeugin gewehrt und mehrfach betont, er sei unter anderem bei seinem Verteidiger Erich Joester in Bremen gewesen. Auch das legen die GPS-Daten nahe. Entsprechende Fahrtrouten und Standzeiten stimmen mit den Angaben Eulenbruchs überein.

Können die Aussagen der Zeugin seit Freitag als widerlegt gelten, soll dasselbe mit dem anonymen Tippgeber passieren, der kurz nach dem Feuer bei der Polizei behauptet haben soll, Eulenbruch habe Schulden und so ein mögliches Motiv für die Brandstiftung. Der Beamte, der seinerzeit den „Tipp“ des Sparkassen-Mitarbeiters entgegengenommen haben soll, ist für Mitte Februar geladen.

Weiteres Ganggutachten des BKA

Vorher soll ein weiteres Ganggutachten des Bundeskriminalamts dem Gericht präsentiert werden. Dies ist für Ende Januar vorgesehen. Mittels Gangexperten versucht die Staatsanwalt nachzuweisen, dass der Angeklagte Thomas M. der Täter ist, der auf einem Video aus der Tatnacht zu sehen sind.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, am 6. Mai 2015 einen Raubüberfall fingiert und das Traditionsgeschäft angezündet zu haben. Als Motiv wird vermutet, dass das Duo Geld für vernichtetes Inventar von der Versicherung kassieren wollte.

Dass Eulenbruch in finanziellen Schwierigkeiten war, hat die Verhandlung bislang nicht ergeben. Im Gegenteil: Ein Wirtschaftsprüfer hatte für beide Geschäfte Eulenbruchs eine positive Ertragslage konstatiert. Der Prozess, der voraussichtlich noch bis Ende März andauert, wird am 27. Januar fortgesetzt.

