Protest und nachdenkliche Töne bei der 479. Bremer Schaffermahlzeit

Von: Thomas Kuzaj

Zwischen Demonstranten, Polizisten und dem schwungvoll dirigierten Neustädter Shanty-Chor: Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Verkehrsminister Volker Wissing (beide mit Fliege). Der Ehrengast hatte auf dem Weg vom Schütting zum Rathaus mit Demonstranten gesprochen. © Kuzaj

Bremen – „Die Schaffermahlzeit und der Autokapitalismus stehen in der gleichen kolonialistischen Tradition.“ Wo sind solche Töne zu hören? Bei der Schaffermahlzeit. Natürlich nicht in der Oberen Rathaushalle, sondern draußen vor der Tür. Mit einer lautstarken Demonstration – unter anderem gegen Autobahnen – haben etwa 200 Klimaschützer am Freitag den Ehrengast der 479. Bremer Schaffermahlzeit empfangen, Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Sambatrommeln und Gesänge, Parolen und Rangeleien – viel Trubel vor dem Rathaus. Mittendrin: die Polizei. Ebenfalls mittendrin: der Neustädter Shanty-Chor. Er nimmt die 300 Teilnehmer der Schaffermahlzeit in Empfang, wenn sie vom Schütting herüberkommen und durch das von zwei Kupferblech-Herolden nach Entwürfen des Bildhauers Rudolf Maison (1854 bis 1904) gesäumte Ostportal ins Rathaus eintreten.

Dort war allerdings besetzt. Wie schon 2020, so blockierten auch dieses Mal etwa 30 Demonstranten den Eingang. Dabei war der zuvor stundenlang bewacht worden. Aber dann: eine Gruppe kam flink von vorn, eine weitere zeitgleich von der Seite – schon war die Abwehrkette ausgespielt und der Eingang blockiert. Von oben betrachteten Kapitäne das Geschehen durchs Fenster, Kommentierung inbegriffen. „Die Demonstration ist angemeldet“, gab einer von ihnen zu bedenken. „Ja, auf dem Marktplatz. Aber nicht hier vor der Tür“, konterte ein zweiter.

Bovenschulte und Wissing in den Wogen des Protests

Nun hat das Rathaus mehrere Eingänge, und die kamen jetzt ins Spiel. Musste der Shanty-Chor also darauf verzichten, vor Wissing zu singen? Nein, nicht mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Der schritt mit dem Ehrengast über den Marktplatz. Für einen kleinen Moment sah es so aus, als würden die beiden auch einen Eingang auf der anderen Seite des Rathauses nehmen. Dann aber machten sie plötzlich einen entschlossen wirkenden Bogen – und Bovenschulte ging mit Wissing durch die wogende Protestmenge zum Chor. Auftritt gerettet. Anschließend nahmen die beiden – begleitet von Trommelei und „Pfui!“-Rufen – den Eingang des Neuen Rathauses (der zuvor auch blockiert worden war, allerdings nur für kurze Zeit).

Drinnen hörten sie recht nachdenkliche Reden der drei kaufmännischen Schaffer. Das Amt der Ersten Schafferin hatte die Unternehmerin Janina Marahrens-Hashagen, Handelskammer-Präses von 2019 bis 2022, übernommen – als erste Frau in der bald 500-jährigen Geschichte der Stiftung Haus Seefahrt, für die bei der Schaffermahlzeit Spenden gesammelt werden. Der Bremer Immobilienexperte Jens Lütjen (geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Robert C. Spies) war Zweiter Schaffer, der Dritte Schaffer: Dr. Christoph Klosterkemper, geschäftsführender Gesellschafter bei Atermann, König & Pavenstedt (Versicherungsmakler).

Schafferin Marahrens-Hashagen: „ Wir leben in einer Zeit der großen Krisen“

Gefragte Interviewpartnerin: Janina Marahrens-Hashagen, die erste Frau im Schafferamt. © Kuzaj

„Die Welt ist aus den Fugen geraten“, so Marahrens-Hashagen in der „Rede auf Handel, Schifffahrt und Industrie“. „Wir leben in einer Zeit der großen Krisen. Neu ist an dieser Situation, dass so viele große Krisen zur gleichen Zeit aufeinandertreffen.“ Hinzu komme die Klimakrise. All den Krisen sei gemein, dass „sie uns zum Handeln drängen und ungemein fordern werden“. In der „Rede auf Bundespräsident und Vaterland“ nahm Jens Lütjen den „Zeitenwende“-Begriff von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf und führte den Gedanken weiter. „Wir erleben aktuell, wie sich die weltpolitische Balance umfassend neu justiert und mit dem Aufstieg Chinas die fast 500 Jahre währende Vorherrschaft des Westens relativiert wird“, so Lütjen. „Wir stehen am Beginn eines Jahrzehnts, in dem wir den wohl radikalsten Umbau der Wirtschaft gestalten müssen, den die Menschen seit der Industrialisierung bei uns im Land erleben.“ Und: „Wir müssen auch die junge, stark in Richtung Zukunft blickende Generation mitnehmen.“ Auch Klosterkemper widmete sich in der „Rede auf Bremen und den Senat“ der jungen Generation: „Ich sehe – auch als Vater von vier Kindern – die Persönlichkeitsbildung als einen der wichtigsten Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit unseres Stadtstaates.“ Kurz- und mittelfristig kann die Universitätslandschaft Bremens Innovationskraft stärken, langfristig müsse das Potenzial der Schulen genutzt werden.

Drogerieketten-Chef auf der Gästeliste

Wer steht auf der Teilnehmerliste? Alle Jahre wieder eine spannende Frage bei der Bremer Schaffermahlzeit. 100 Kaufleute, 100 Kapitäne, 100 Gäste, das ist die Mischung in der Oberen Rathaushalle. Von den Gästen der Netzwerk- und Kontaktbörse, die die Schaffermahlzeit ja auch ist, erhoffen sich die Organisatoren – bei aller hanseatischen Zurückhaltung – ein vorteilhaftes Wirken im Sinne Bremens. Wer einmal bei der Schaffermahlzeit war, kehrt mit positiven und bleibenden Bremen-Eindrücken heim, so der Wunsch.

Bürgermeister Bovenschulte hat von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht, um Sigrid Evelyn Nikutta einzuladen, Vorstand für Güterverkehr bei der Deutschen Bahn und Vorstandschefin der DB Cargo. Ebenfalls auf der Teilnehmerliste: Uni-Rektorin Prof. Dr. Jutta Günther, der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen, Handelskammer-Präses Eduard Dubbers-Albrecht, Eske Nannen (Kunsthalle Emden), Ulrich Mann (Modehaus Leffers, Oldenburg), Christoph Werner (Chef der Drogeriekette „dm“), Axel Stürken („Leuchtturm“-Gruppe).

Neben den drei kaufmännischen Schaffern, die sich um die Organisation des Fests kümmern und für die Kosten aufkommen, gibt es sechs Kapitänsschaffer – Haus Seefahrt hat insgesamt 250 seemännische Mitglieder, so Andreas Mai, Verwaltender Kapitän. Die Kapitänsschaffer des Jahrgangs 2023: Kapitän Ulrich Werner Tetzlaff, Kapitän Jörn Haase, Kapitän John Peter Marcus, Kapitän Dennis Brand, Kapitän Johannes Reifig und Kapitän Frank Lehmann.

Nur noch eine Zigarre bei der Bremer Schaffermahlzeit

Ein auf die Minute exakt durchgetakteter Zeitplan bestimmt den Ablauf des fünfstündigen Menüs, das bewusst aus einfacher bremischer Seemannskost besteht – keine Luxus-Orgie mit Austern und vergoldeten Steaks, das wäre vollkommen undenkbar. Stattdessen: nur ein Besteck für sämtliche Gänge, betonte Einfachheit wie einst an Bord. Die Speisenfolge des von Jörn Gefken vom Bremer Tor in Stuhr-Brinkum und seinem Team zubereiteten Menüs: Hühnersuppe (14.35 Uhr), Stockfisch (15.21 Uhr), Braunkohl (16.32 Uhr), Kalbsbraten (17.18 Uhr), Rigaer Butt und Käse (beides um 18.09 Uhr). Dazwischen: Reden. Seefahrtsmalz (eine Art Hustensaft aus Bierflaschen, der aus Silberhumpen getrunken wird). Spenden sammeln (17.14 Uhr).

Alles grau und dezent? Mitnichten! Opulent bunter Blumenschmuck in der Oberen Rathaushalle. © Kuzaj

Geraucht wird auch – eine Ausnahme, denn normalerweise ist Tabakgenuss im Rathaus tabu. Im Gegensatz zu früher allerdings wird nur noch eine Zigarre gereicht, man will es ja nicht übertreiben. Und die traditionellen langen und weißen Tonpfeifen, die gibt es natürlich ebenfalls noch (19.01 Uhr).

Ratskeller-Riesling und junger Bordeaux

Hochklassige Weine begleiten die Schaffermahlzeit; eine Verbeugung vor Bremens jahrhundertelanger Tradition als Umschlagsplatz und Weinhandelsstadt. Hier dabei zu sein, gilt als große Ehre für Winzer und Weinhändler, was sich wiederum durchaus verkaufsfördernd auswirken kann. In einem entsprechend sorgfältigen und mehrstufigen Ritual werden die Weine für die Schaffermahlzeit ausgesucht.



Entsprechend groß die Freude, dass der Weiße dieses Mal vom Bremer Ratskeller, der ja ebenfalls für Bremens Weintradition steht, geliefert wurde – ein trockener Mosel-Riesling von der weltberühmten Steillage Thörnicher Ritsch, Jahrgang 2021. Der Rotwein der 479. Schaffermahlzeit: ein noch recht junger Bordeaux, ein 2018er Chateau Moulin Haut-Laroque, geliefert vom Weinhaus Lobenberg an der Tiefer. Ach, und bevor wir es vergessen – das Wasser an der in der Form von Neptuns Dreizack aufgebauten Tafel, das kam einmal mehr aus Bruchhausen-Vilsen.