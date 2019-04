Gregor Gysi und Bernd Riexinger bei Bremer Linken

Prominente Parolen

Bernd Riexinger, Parteichef der Linken, spricht bei der Auftaktkundgebung zur Europawahl und Bürgerschaftswahl auf dem Marktplatz.

Bremen – Bremen wählt. Und Europa wählt. Am 26. Mai. Die Bremer Parteien rüsten sich. Und holen Bundesprominenz in die Stadt. Die Linken beispielsweise. Gregor Gysi war am frühen Dienstagabend sozusagen Stargast bei einer Wahlkundgebung auf dem Marktplatz.