„Ankerplatz“ in der Überseestadt – Neue Musterwohnung

Bremen. Auf dem Grundstück Konsul-Smidt-Straße/Überseetor errichtet die Justus Grosse Projektentwicklung gemeinsam mit der GEWOBA aktuell das Projekt Hafenpassage mit 200 Mietwohnungen. Der freifinanzierte Wohnungsbau - 54 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit Größen ab 47 m² bis 96 m² - kann aber sofort mit Bezugsfertigkeit zum 1. Dezember 2018 gemietet werden. Die Mietpreise beginnen ab 461 Euro Nettomiete. 41 % der Wohnungen sind bereits vermietet.

Die Gebäude befinden sich aktuell im Ausbauzustand, so dass bereits jetzt Besichtigungen der noch im Ausbau befindlichen Wohnungen möglich sind. Ab dem 16. September steht Interessierten zusätzlich eine attraktive Musterwohnung zum besseren Kennenlernen des Objektes zur Verfügung. Die Zwei-Zimmer-Wohnungen sind mit geschmackvollen Bädern mit bodentiefer Dusche ausgestattet, die größeren Drei-Zimmer-Wohnungen zusätzlich noch über ein Gäste-WC. Weitere Ausstattungsmerkmale des formschönen Rotklinkerbaus sind bodentiefe Fenster, Parkett und durchdachte Wohnungsgrundrisse. Die Mietwohnungen werden alle über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen und zudem über stilvolle Einbauküchen.

Auch an Abstellmöglichkeiten in den Wohnungen und separate Kellerabteile ist gedacht. Die unter dem Gebäude befindliche Tiefgarage bietet den Autos der Mieter ausreichend Platz. Von der Tiefgarage gelangt man über geräumige Lifte auf die Wohngeschosse aller Gebäudeteile. Die barrierearme Bauweise des Neubauprojektes überzeugt Menschen in allen Altersklassen und bietet die Gelegenheit des Zusammenlebens von Jung und Alt.

Dass das Gebäude in einer energieeffizienten Bauweise nach den neuesten Energiestandards errichtet wurde, bedarf eigentlich keiner Erwähnung. Dennoch führt dies zu einem erheblichen Einsparpotenzial bezogen auf die immer wichtiger werdende „zweite Miete“ – die Betriebskosten.

„Mit dem Projekt Hafenpassage, das wir in bewährter Kooperation mit der GEWOBA errichten, setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Überseestadt. Es ist toll, dass wir hier auch freifinanzierte Wohnungen für teilweise unter 10 Euro Miete pro Quadratmeter anbieten können, was im Neubaubereich mittlerweile selten ist“, bemerkt Vertriebsleiter Christian Rau von der Justus Grosse Projektentwicklung.

Christin Woitysak von Justus Grosse ergänzt, und macht auf die immer weiter wachsende Infrastruktur und Lebensqualität der Überseestadt aufmerksam: „Mit dem Naherholungsgebiet ‚Waller Sand‘, der aktuellen Neueröffnung eines sehr geschmackvollen Back-Shops im Kommodore-Johnsen-Boulevard und der angekündigten neuen Straßenbahnlinie 5, die eine Haltestelle in Nähe des Gebäudes haben wird, erhält die Überseestadt gefühlt monatlich neue Highlights.“

Kontakt:

Die neue Musterwohnung kann am Sonntag, den 16.09.2018 von 12:00 bis 14:00 Uhr besichtigt werden. Weitere telefonische und schriftliche Auskünfte erteilt die Firma Justus Grosse Projektentwicklung GmbH, Frau Christin Woitysak, Telefon 0421/ 30 80 68 87 oder per E-Mail: woitysak@justus-grosse.de, Web: www.hafenpassage.com Gern steht die Justus Grosse Projektentwicklung auch für individuelle Beratungs- und Besichtigungstermine zur Verfügung.