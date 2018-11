Lichtkonzept am Bremer Hauptbahnhof geht in Betrieb

Bremen - Von Steffen Koller. Dunkel, unsicher, Angstraum: Der Bremer Hauptbahnhof gilt seit Langem als einer der Hotspots für Kriminalität in der Hansestadt. Lange Zeit wurden Menschen sprichwörtlich im Dunkeln gelassen. Damit soll jetzt Schluss sein. Am Montagabend haben Vertreter aus Politik, Kultur und des Energieversorgers SWB das neue Lichtkonzept am Bahnhofsvorplatz vorgestellt. Bis Ende 2019 sollen weitere Maßnahmen folgen, heißt es.

250.000 Euro hat SWB investiert – das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Der Bahnhofsvorplatz, zuvor gerade im Eingangsbereich besonders dunkel, kann jetzt durch dimmbare Laternen in mehreren Stufen erleuchtet werden, sagte Michael Batz. Der Lichtkünstler, der bereits zur Fußball-WM den Berliner Reichstag illuminierte und auch für Effekte an der Hamburger Elbphilharmonie verantwortlich war, hat das Konzept entworfen. Zwischen drei Stufen, von Normalbetrieb (35 Prozent Leistung), Eventbeleuchtung (150 Prozent) und „Eskalationsstufe“ bei Polizeieinsätzen, soll in Zukunft gewählt werden können. Mehr als 50 LED-Lampen wurden installiert, die Lichtstärke könne so auf das 2,5-Fache hochgefahren werden.

Weitere Projekte in Planung

Bis Ende 2019 will der Versorger SWB weitere 250.000 Euro in die Hand nehmen. Dann sollen die Projekte „Licht im Gustav-Deetjen-Tunnel“ und das „Beleuchtungs- und Gestaltungsprojekt Discomeile“ in Angriff genommen und diese Orte ebenfalls heller werden. Bislang kommt es insbesondere rund um den Breitenweg, auf Höhe der dort befindlichen Großraumdiscos, immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Nahezu jedes Wochenende berichtet die Polizei von Messerangriffen, Drogenhandel und Schwerverletzten.

Zurück zum Hauptbahnhof: Vom neuen Lichtkonzept sollen zukünftig nicht nur Fußgänger und Radfahrer profitieren, auch Straßenbahnfahrer würden durch den helleren Platz früher auf Gefahren aufmerksam, sagt Hajo Müller, Vorstandschef der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Im Unternehmen erhoffe man sich, dass der „betriebliche Ablauf profitiere“ und zudem die Aufenthaltsqualität der wartenden Fahrgäste erhöht werde. Für Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) steht der Aspekt Sicherheit an erster Stelle. Es sei ein „ganz relevantes Thema gegen die Verunsicherung“ gewesen, so Mäurer. Lencke Steiner (FDP) sieht zwar ebenfalls primär den Sicherheitsgedanken, schränkt aber auch ein. „Es gehört zur Wahrheit, dass Licht allein die Statistik nicht besser macht.“ Ihrer Auffassung nach gehe es beim Lichtkonzept zu allererst um die „gefühlte Sicherheit“ der Menschen. Man werde gesehen und sehe, wer auf einen zukomme. „Wohlfühlen im Geist“, so Steiner. Ob die Zahl der Delikte rund um den Bahnhof sinke oder die Probleme nur verlagert werden, müsse sich noch zeigen.

Der Bremer Hauptbahnhof mit täglich etwa 120.000 Reisenden sei das „Einfallstor zur Hansestadt“, sagt Peter Siemering, Geschäftsführer der Bremer Touristik-Zentrale. 40 Millionen Gäste kämen jährlich über Haupt- und Zentralen Omnibus-Bahnhof in die Stadt – „die müssen wir gebührend empfangen“. Viele Teile Bremens sollen bis Ende 2019 mit neuesten LED-Lampen ausgestattet werden. Etwa 8.000 sollen es sein, so Timo Poppe von der SWB.