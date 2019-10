Das Programm zum Freimarkt 2019

Wann ist der Freimarktsumzug? Wo stehen die Karussells? Welche Specials sind für den Freimarkt geplant? Alle Termine von der Bürgerweide und Kontakte zur Reservierung in den Zelten gibt es hier.

In diesem Jahr startet der Freimarkt Bremen auf der Bürgerweide am 18. Oktober und endet am 3. November. Auf dem Volksfest werden wieder mehr als vier Millionen Besucher auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern erwartet.

Datum Uhrzeit Wo? Was? 18.10. 16 Uhr Marktplatz Eröffnung des kleinen Freimarktes und des historischen Marktes auf dem Marktplatz 18 Uhr Königsalm Eröffnung des 984. Bremer Freimarktes, Miss Freimarkt 21.45 Uhr ca. Bürgerweide Großes Höhenfeuerwerk 21.10. 15 bis 19 Uhr Bürgerweide Superhelden zu Gast auf dem Freimarkt 22.10. ab 12 Uhr Bürgerweide Gutschein-Tag 26.10. 10 Uhr Neustadt Großer Freimarktsumzug durch die Bremer City mit rund 150 Gruppen und Wagen ab 10 Uhr Beginn in der Neustadt (Pappelstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße) ab 11 Uhr Eintreffen der Festwagen auf dem Marktplatz, anschließend ab 14.30 Uhr Offizielle Preisverleihung an die schönsten Fußgruppen und Festwagen im Bayernzelt, Abschlussfeier mit Tanz und Musik 29.10. 15 bis 19 Uhr Bürgerweide Prinzessinnen-Tag auf dem Freimarkt 3.11 20.30 Uhr Riverboat Feierliche Freimarktsbeerdigung und Schlussfeier im Riverboat

Das Freimarkt-Ticket bietet bis zu 25 Prozent Ermäßigung auf viele Fahrgeschäfte. Das Ticket gibt es in drei Varianten: für Kinder (23 Euro), Familien (26 Euro) und Überflieger (28 Euro). Erhältlich sind die Tickets an den Tourist-Information der Bremer Touristik Zentrale in der Böttcherstraße und am Infostand direkt an der Bürgerweide.

Reservierungen:

Bayernzelt: www.bayernfesthalle.de, reservierung@bayernfesthalle.de

Brauhaus: Reservierungen nur montags bis donnerstags und sonntags auf www.bremer-brauhaus.de

Hansezelt: www.hansezelt.de, Tel. 0700/42 10 00 00

Riverboat: Tel. 0177/7156124

Party in der Halle 7

Königsalm: koenigsalm-freimarkt.de