Rückbau von Offshore-Windkraftanlagen: „Eine Herausforderung“

Bremen - Viele Offshore Windanlagen in Nord- und Ostsee nähern sich dem Ende ihrer Betriebsdauer. Der Rückbau auf und unter dem Wasser wird fällig – das ist Neuland für die Branche.

Abhilfe soll Ende 2021 ein Handbuch schaffen, als Ergebnis des Projekts „See Off – Strategieentwicklung zum effizienten Rückbau von Offshore Windparks“ der Hochschule Bremen. Silke Eckardt, Professorin für „Zukunftsfähige Energieversorgung“ an der Hochschule Bremen, beantwortet Fragen zu der bevorstehenden Herausforderung.

Wie groß ist der Bedarf an Rückbauten von Offshore-Windparks? Entsteht da vielleicht eine neue Branche?

In den nächsten zehn Jahren sind es nach erster Einschätzung 15 Offshore-Windparks in der europäischen Nord- und Ostsee. Auch in der deutschen „Allgemeinen Wirtschaftszone“, der Bereich außerhalb der Zwölf-Seemeilen-Zone, sind bereits 1 350 Windenergieanlagen mit 6,6 Gigawatt Leistung aufgebaut. Deutsche Offshore-Windparks sind deutlich jünger. Der erste ging 2010 in Betrieb. Bis 2030 soll die Leistung auf mindestens 15 Gigawatt ‘rauf. Das wird künftig mit weniger, größeren Anlagen realisiert. Spätestens nach 20 bis 25 Jahren gehen die Anlagen außer Betrieb.

Das könnte Jobs für Bremen und umzu bedeuten.

Ja, unsere Verbundpartner sind ja auch vor Ort, die Firmen Nehlsen und Deutsche Windtechnik.

Kann man die Anlagen nicht wieder fitmachen und modernisieren?

Alle technischen Anlagen haben ein Ende ihrer Lebensdauer, natürlich auch Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen. Letztlich geht es um Betriebssicherheit. Die Anlagen sind bis zu 25 Jahre ausgelegt und zertifiziert. Dann läuft die Genehmigung ab.

Was passiert da auf See?

+ Prof. Silke Eckhard. © Hochschule Bremen Die Anlage muss demontiert werden. Die Windkraftanlage wird von der Grundstruktur, die mit Pfählen im Meeresboden befestigt ist, getrennt. Da stellt sich die Frage, ob man unter dem Meeresboden schneidet oder Teile der Gründungsstruktur stehenlässt, um das Leben, das sich an den Pfählen angesiedelt hat, zu schützen. Die Anlagen sind nach den Jahren von einem Ökosystem umgeben. Wir haben es mit einer ganz anderen Umwelt zu tun als an Land. Rechtlich gelten dort internationale Regelungen. Die Fachleute werden wahrscheinlich von einem Schiff aus arbeiten. Das können Spezialschiffe aus dem Installationsprozess; welche für den Rückbau geeignet sind, ist noch unklar.

Wie viel ist von dem Material zu recyceln?

Ideal wären 100 Prozent. So eine Offshore-Anlage besteht zu einem großen Teil aus Stahl. Dazu kommen glasfaserverstärkte Kunststoffe. Da wird eine Menge gehen.

Zum Thema Offshore-Rückbau soll es kaum Erfahrungen geben?

Es wurden zwei Offshore-Windparks in Schweden zurückgebaut und einer in Dänemark und den Niederlanden. Das ist aber nicht mit den neuen Herausforderungen vergleichbar. Die Anlagen waren sehr viel kleiner und dichter am Land.

Welche Kapitel muss das Handbuch haben?

Es sollen die wesentlichen Anforderungen an den Rückbau als Checkliste enthalten sein sowie mögliche technische Verfahren und Alternativen der Demontage, Logistik und des Recyclings. Weiterhin möchten wir der Branche eine Methode zur Bewertung verschiedener Rückbaustrategien an die Hand geben. Sie sollen damit in die Lage versetzt werden zu entscheiden, welche Ziele bezüglich Umweltschutz, Kostenreduktion und Akzeptanz mit welchen Strategien zu erreichen sind.

Wie weit können die Ergebnisse in Ihrem Handbuch international verwendet werden?

Das ist noch unklar. Es gibt da unterschiedliche nationale Regelungen und Anforderungen. Wir müssen prüfen, wo nationale Aspekte zu berücksichtigen sind und wo sich Schnittstellen finden.

Zur Person

Silke Eckard ist promovierte Umwelttechnik-Ingenieurin mit langjähriger Berufserfahrung in der Energiewirtschaft. 2009 wurde sie als Professorin an die Hochschule Bremen für das Lehr- und Forschungsgebiet „Zukunftsfähige Energieversorgung“ berufen. Sie leitet den Masterstudiengang „Zukunftsfähige Energie- und Umweltsysteme“.