Problem Arbeitszeit

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Nicht mal die Hälfte der Bremer und Bremerhavener Beschäftigten ist mit ihrer Arbeitszeit zufrieden.“ Das erklärte Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer, am Mittwoch bei der Präsentation einer neuen, repräsentativ erhobenen Studie. Im Auftrag der Kammer hat das Institut „Infas“ im Frühjahr etwa 2 000 Beschäftigte im Land Bremen befragt. „Einpendler zählten auch dazu“, so Kammer-Sprecherin Nathalie Sander.

Schierenbeck: „Wunsch und Wirklichkeit gehen bei der Arbeitszeit stärker auseinander. Das Bedürfnis, Arbeit und Privatleben besser zu vereinbaren, nimmt zu.“

Fast die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten möchte Stunden reduzieren, fanden die Demoskopen heraus – selbst dann, wenn sich dies auf den Verdienst auswirkt. Umgekehrt wünschen sich 25 Prozent der Teilzeitbeschäftigten eine Aufstockung ihrer Stundenzahl, im Minijob sind diese Wünsche noch deutlich stärker ausgeprägt.

Schierenbeck liest aus der Beschäftigtenbefragung (Titel: „Koordinaten der Arbeit“) einen „Wertewandel bei den Arbeitnehmerinteressen“ heraus. Denn 70,2 Prozent der Befragten waren mit ihrem Gehalt zufrieden – aber eben weniger als die Hälfte mit ihrer Arbeitszeit. Immer mehr Arbeitnehmer wollen weniger arbeiten, sagt Schierenbeck. Ob das ein lang anhaltender Trend werde, lasse sich nicht sagen. „Aber es ist augenfällig.“

Und weiter: „Der Wunsch, weniger zu arbeiten, hat auch mit steigender Arbeitsbelastung zu tun. Wer zunehmend unter Stress steht, braucht mehr Erholungsphasen.“ Elke Heyduck, Geschäftsführerin der Arbeitnehmerkammer und Leiterin der Politikberatung: „Arbeitszeit ist das arbeitspolitische Thema geworden.

Teilzeit zum Beispiel „entspricht längst nicht immer den Wünschen der Beschäftigten“, so die Geschäftsführerin. Besonders ausgeprägt sei der Wunsch nach mehr bezahlten Stunden in den besonders von Teilzeit und niedrigen Verdiensten geprägten Branchen Gastgewerbe und Einzelhandel.

Die Auswertung zu den Arbeitszeiten zeige in der „Infas“-Erhebung auch: Schicht- und Wochenendarbeit seien „keine Randerscheinung auf dem bremischen Arbeitsmarkt“. Von Schichtarbeit ist laut Studie ein Viertel, von Wochenendarbeit ein Fünftel der Befragten betroffen. „Ihnen gelingt es im Vergleich zu anderen viel seltener, Privatleben und Arbeit unter einen Hut zu bekommen“, heißt es bei der Kammer.

Die Hälfte der Befragten hat – wie schon bei einer vergleichbaren Kammer-Erhebung im Jahr 2017 – von gestiegenem Stress und Arbeitsdruck berichtet. Knapp ein Drittel gab zudem an, dass die Arbeit häufig emotional belastend sei.

Zwei Drittel der Befragten fühlt sich zudem genötigt, häufig sehr schnell zu arbeiten – bei knapp der Hälfte staut sich Arbeit an, mehr als ein Drittel hat laut Studie nach eigener Aussage nicht genügend Zeit für alle Arbeitsaufgaben. „Ein Drittel sieht sich der Notwendigkeit von Überstunden ausgesetzt“, so Regine Geraedts, bei der Kammer Referentin für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik.

Das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben, um die Arbeit ordentlich erledigen zu können – ein Gefühl mit Folgen, so die Kammer-Referentin weiter. Laut Studie glaube mit 29 Prozent „ein beachtlicher Teil der Bremer und Bremerhavener Beschäftigten nicht daran, die derzeitige Tätigkeit bis zum regulären Rentenalter ausüben zu können“, so Geraedts. „Eine hohe Zahl, ein bisschen alarmierend.“ Besonders hohe Werte von deutlich über 50 Prozent erreichen in diesem Zusammenhang in der Studie Beschäftigte im Bau- und im Gastgewerbe, hohe Werte finden sich aber auch im Sozialwesen.