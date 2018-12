Die „Ehrlich Brothers“ im Interview: Proben in der Zauberwerkstatt

Keine Sorge, Andreas (r.) wird in der Show wieder „geflickt“. Die „Ehrlich Brothers“ zeigen ihre magische Show „Faszination am 8. Februar in der Bremer Stadthalle.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Ihre Tricks sind Weltklasse. Und freche Sprüche haben sie auch stets auf den Lippen. Längst zaubern die „Ehrlich Brothers“ nicht mehr in unserer Redaktion in Bremen (wie vor ein paar Jahren), sondern vor einem riesigen Publikum.

12.000 Menschen sahen im Frühjahr ihre zwei Shows in der Stadthalle. Am 8. Februar 2019 kommen die magischen Brüder Andreas (40) und Chris (36) erneut mit ihrer Show „Faszination“ in die Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena). Im Vorfeld standen sie Rede und Antwort im Interview.

Mit einem Kinder-Zauberkasten fing alles an. Heute könntet Ihr in Las Vegas auftreten. Macht Ihr aber nicht. Ihr bleibt in Bünde in Westfalen – bei Kühen, Schafen, Wiesen. Warum?

Andreas: Wir haben hier unsere Wurzeln und ein wunderschönes Büro, schauen ins Grüne. Das ist sehr inspirierend. Wenn wir neue Illusionen angehen, sitzen wir oft im Wald oder spazieren am Fluss. Wir sind sehr naturverbunden. Chris: Immer am selben Ort, im selben Theater zu spielen, stelle ich mir langweilig vor. Wir lieben es, quer durch die Lande zu ziehen, jeden Tag an einem anderen Ort zu spielen. Das ist Rock’n Roll – liegt uns mehr!

Apropos Heimat: Vor einem Jahr gab es einen Brand in Euren Hallen. Statt 300.000 Euro, wie erst gedacht, war der Schaden erheblich und beträgt rund 1,3 Millionen Euro. Säure war nach einem Schwelbrand in die ganze Technik gelaufen. Vier Wochen später sollte die Show starten. Viele Menschen, darunter Freiwillige, haben geholfen, alles wieder aufzubauen – in Bünde. Diese Unterstützung muss für Euch beeindruckend gewesen sein, nicht wahr?

Andreas: Nach dem Schock mit dem Brand war es eine überwältigende Erfahrung: 100 Leute waren mit ihren Familien, Ehefrauen und Kindern zur Stelle und haben alles mit aufgeräumt und saubergemacht. Sie haben Kuchen und Getränke mitgebracht. Das war unfassbar. Noch nie waren so viele Menschen in unserer Halle wie da. Dieser Einsatz hat uns zutiefst berührt. Da haben wir noch mal gespürt, dass wir wirklich „eine große Familie“ sind. Wir haben eine sensationelle Crew!

Vom Zauberkasten zu einer Mega-Ausrüstung – wie groß ist Euer Team heute? Mit wie vielen Menschen, mit wie viel Equipment und Trucks reist Ihr zu den Auftritten?

Chris: Wir sind mit einer Crew von 70 Mitarbeitern in vier Nightlinern auf Tour. Dazu kommen zwölf Trucks für unser Equipment. Andreas: Zwei davon allein für die Haarspray-Dosen von meinem Bruder...

Wie lange braucht es, bis Ihr eine neue Idee umgesetzt habt? Chris, Du hast mal erzählt, das ist sehr unterschiedlich? Und: Wie bekommt Ihr Eure neuen magischen Ideen? Wie probt Ihr?

Andreas: Bei meinem Bruder entstehen nicht so viele Ideen, die kommen eher von mir. Nein, im Ernst, manchmal hat auch er eine gute Idee (lacht). Chris: Die Ideen entstehen überall, auf der Autobahn, unter der Dusche, nachts beim Träumen. Bis zur Bühnenreife kann es zwei bis drei Jahre dauern. Andreas: Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, all unsere Illusionen in unserer Zauberwerkstatt zu proben. Ein Traum!

Stichwort Probe: Bei „Verstehen Sie Spaß?“ (ARD) hat Andreas Chris sehr, sehr böse hereingelegt. Die Zauberjacke scheinbar verbrannt, der Laptop mit sämtlichen Tricks angeblich hin. Chris hatte Tränen in den Augen. Ich hab’s gesehen und gedacht: Das war echt grenzwertig. Wie war das für Dich, Andreas, wie für Dich, Chris?

Chris: Für mich war es der blanke Horror. Wir waren bereits seit einigen Tagen im heißesten Sommer von morgens bis abends in der Porsche-Arena mit den Proben für die TV-Aufzeichnung der „Zauberwelten“ zu Gange. Wenig Schlaf, saunaähnlichen Temperaturen – und dann solche vermeintlichen Pannen. Das braucht kein Mensch! Andreas: Für mich war’s lustig. Chris: Die Revanche kommt!

Zur Show „Faszination“: Was erwartet die Besucher als neue Highlights?

Chris: Es ist für jeden etwas dabei, Zauberei für die ganze Familie: Wir lassen einen Monstertruck aus dem Nichts erscheinen, teleportieren Menschen von einem Ort an einen anderen und gehen mit einigen Tricks sogar ins Publikum, da kann man die Zauberei hautnah erleben. Es gibt spektakuläre Illusionen, poetische Moment, viel zum Staunen und viel zu lachen.

Was macht Ihr, wenn Ihr nicht arbeitet und Menschen verblüfft?

Andreas: Ich spiele gern Klavier. Chris: Das macht er nicht gut, aber schon sehr lange. Andreas: Immer noch besser als Du! Chris: Ich spiele gern Tischtennis. Ich habe früher im Verein aktiv gespielt.

Die Shows in Bremen und Oldenburg

Mehr als 1,1 Millionen Besucher haben von Herbst 2016 bis Juni 2018 die Mischung aus spektakulären Illusionen und hautnaher Zauberkunst gesehen. Aufgrund des Erfolges sind die „Ehrlich Brothers“, die zaubernden Brüder, ab Dezember wieder mit ihrer Show „Faszination“ unterwegs.

Am 11. Januar 2019 kommen sie um 15 und 20 Uhr in die EWE-Arena nach Oldenburg. Und am 8. Februar, 20 Uhr, treten die Brüder in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) auf. Karten gibt es unter der Hotline 0180/500 41 59.