Proben und Bilder: Jacobs-Uni bildet erstmals Chemielaboranten aus

Bremen – Dass es mal zischt und raucht und knallt, das gehört dazu. Aber es sollte immer kontrolliert zischen, rauchen und knallen. Sicherheit spielt eine sehr große Rolle im Chemielabor. Annika Moje weiß das schon von Berufs wegen. Die 36-jährige Verdenerin leitet – gemeinsam mit einer Kollegin – die Chemielaboranten-Ausbildung an der Jacobs-Universität.

Laborausbildung? Ja, richtig. Erstmals bildet die Jacobs-Uni in diesem Jahr zwei Chemielaboranten aus. „Langweilig wird einem in diesem Job nie“, sagt Moje – wohl nicht nur mit Blick auf das geradezu sprichwörtliche Zischen, Rauchen und Knallen.

Mikrobiologie, Physik und – eben – Chemie: die angehenden Laboranten durchlaufen verschiedene Forschungsbereiche. Sie arbeiten an der internationalen Universität eng mit Studenten aus unterschiedlichen Kulturen zusammen. Und sie unterstützen die Wissenschaftler bei Forschungsprojekten.

Dass die Jacobs-Universität Ausbildungsstellen anbietet, findet Moje – frisch mit Ausbilderschein ausgestattet – wichtig. Nicht nur für die Universität selbst, die ihren Nachwuchs ausbildet, sondern auch aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus. Um jungen Menschen außerhalb des Studiums eine Berufsperspektive zu eröffnen. „Wir werden die Azubis intensiv begleiten und darauf achten, dass sie die Ausbildung ordentlich abschließen“, sagt Moje.

Annika Moje gehört der Arbeitsgruppe „Geochemie“ von Professorin Andrea Koschinsky und Professor Michael Bau an. Als Technische Assistentin ist die Verdenerin dafür verantwortlich, dass das Labor reibungslos funktioniert. Nach Abitur und Ausbildung zur Chemielaborantin war Moje 2005 zur Jacobs-Uni gekommen, weil sie eine Stelle in der Meeresforschung reizte.

Wasser ist ihr sozusagen Element. Sie segelt und schwimmt gerne und der Job führte sie gleich mehrfach in ferne Gewässer – zuletzt auf eine mehrwöchige Forschungsreise in den Pazifik an Bord des Forschungsschiffes „Sonne“. Moje: „Es dauerte allein fünf Tage, bis wir die Region erreichten, in der wir unsere Proben gesammelt haben. Man lernt Wissenschaftler aller möglichen Disziplinen kennen, das ist toll. Und so eine Reise ist immer auch ein Abenteuer.“

Das Messen, die Auswertung von Proben, gehört zu den Kernaufgaben der Technischen Assistentin. „Wenn ich eine Probenserie unter bestimmten Parametern untersuche und diese ergeben dann ein Bild, erzählen eine Geschichte – das macht mir wirklich Spaß“, sagt Moje. Ein Stein sei dann nicht mehr nur ein Stein, eine Wasserprobe nicht bloß ein Gefäß mit Wasser – sondern es seien Teile komplexer natürlicher Systeme. „Mit unseren Messmethoden verstehen wir auf einmal, welche Prozesse in ihnen stattfinden.“