Zwischen Neugier und Abneigung: Sarg-Aktion am Dom sorgt für Aufsehen

Bremen - Von Steffen Koller. Verdutzte Blicke, Neugier, Abneigung: Die Organisatoren der Messe „Leben und Tod“ haben am Dienstag mit einer besonderen Aktion auf dem Bremer Domshof für Aufsehen gesorgt. Denn: Passanten war es möglich, in einem Sarg Probe zu liegen – was zu ganz unterschiedlichen Reaktionen führte.

Mit der Aktion wollten die Initiatoren um Meike Wengler, Projektleiterin der Messe „Leben und Tod“, die „Angst vorm Tod nehmen und einfach ins Gespräch kommen“, so Wengler, die zum mittlerweile zehnten Mal die Messe „Leben und Tod“ auf der Bürgerweide organisiert. Der gesellschaftliche Diskurs über den Tod hätte sich in vergangen Jahren verändert, auch deshalb habe man sich für die Aktion entschieden, die es so zum ersten Mal gab.

„Das war lange ein absolutes Tabuthema, doch das hat sich gewandelt“, sagte Wengler. Dieser Wandel war auch am Dienstagmittag gut zu erkennen. Denn viele Passanten blieben am Infostand stehen, diskutierten – und legten sich in den Sarg. „Befremdlich“ urteilte eine Frau, ein Mann nannte die Erfahrung „interessant“, wieder andere winkten ab und gingen wortlos weiter.

Wenglers Erfahrung nach sind viele Menschen „grundsätzlich neugierig“, auch unabhängig, welchen Alters oder Geschlechts. „Es ist gut, sich damit zu beschäftigen“, sagte sie. „Der Tod ist ein schlimmes Thema, aber es ist auch wichtig, darüber zu sprechen.“ Mit der Sarg-Aktion habe man außerdem zeigen wollen, dass „das Thema greifbar ist“ und jeden betreffe. Zu dieser Erkenntnis kam auch Britta Lucht, die sich seit fast 20 Jahren ehrenamtlich in der Hospizszene engagiert. „Anders als viele denken, geht es bei unserer Arbeit nicht vorrangig um den Tod, sondern um das Leben. Das Leben steht im Mittelpunkt.“

Um diese und andere Themen dreht sich auch die Messe „Leben und Tod“, die am Freitag und Sonnabend, 10. und 11. Mai, in den Hallen auf der Bremer Bürgerweide stattfindet. Nach Veranstalterangaben werden mehr als 140 Aussteller vertreten sein. Bei Vorträgen und Gesprächsrunden, aber auch in Ausstellungen werden die Themen Leben, Tod und Sterben näher beleuchtet.

Besondere Gäste bei der zehnten Auflage der Messe sind unter anderem Ayse Bosse, Frau des Sängers Bosse, die aus ihrem Buch „Einfach so weg“ liest (Sonnabend, 11.30 bis 12.30 Uhr). Passend dazu haben die Organisatoren auch den Musiker Bosse („Augen zu, Musik an“) selbst gewonnen. Er wird am Sonnabend einen Song zum Buch auf der Bühne spielen. Weitere Gäste sind der Liedermacher Rolf Zuckowski und die Moderatorin Raphaela Dell.

Zum ersten Mal auf der „Leben und Tod“: ein sogenanntes „Death Slam“. Beim literarischen Vortragswettbewerb, eigentlich „Poetry Slam“ genannt, beschäftigen sich acht Teilnehmer auf der Bühne mit dem Sterben, „aber vor allem mit dem Leben“, heißt es in einer Ankündigung. Zudem haben Besucher die Möglichkeit, sich an verschiedenen Ständen kostenlos zu Themen wie Pflegedienst, Bestattung, Vorsorge, Versicherung und Trauerbegleitung zu informieren. Hinzu kommen Musikveranstaltungen, Podiumsgespräche und Fotoausstellungen.

Info: „Leben und Tod“

Die zehnte Auflage der Messe „Leben und Tod“ findet am Freitag, 10. Mai, von 9 bis 18 Uhr und Sonnabend, 11. Mai, von 9 bis 16.30 Uhr, in den Messehallen der Bremer Bürgerweide statt. Mehr als 140 Aussteller bieten Vorträge, Lesungen, Musik und kostenlose Beratungsangebote an. Eine Tageskarte kostet acht Euro, ermäßigt sieben Euro. Schüler bezahlen vier Euro.