Die Prinzessin geht zu Fuß

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Keine Kutsche, keine Limousine. Sie kommt zu Fuß. Sie, das ist Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Benedikte zu Dänemark. Die 74-Jährige ist die jüngere Schwester der dänischen Königin Margrethe. Ein Doppel-Termin hat sie nach Bremen geführt – die Voreröffnung der Kunsthallen-Ausstellung „Hans Christian Andersen. Poet mit Feder und Schere“ und der Festakt zum 150-jährigen Bestehen des dänischen Honorarkonsulats an der Weser.

Zu Fuß kommt die Prinzessin am Donnerstagvormittag vom Atlantic Grand Hotel an der Bredenstraße direkt ins Rathaus – einmal quer über den Marktplatz, wo gerade der Kleine Freimarkt aufgebaut wird. Dazu echt bremisches Freimarktswetter: grauer Himmel, leichter Nieselregen. Der dänische Honorarkonsul Eduard Dubbers-Albrecht begleitet die Besucherin. Beide unterhalten sich in deutscher Sprache.

Schließlich war Prinzessin Benedikte mit einem Deutschen verheiratet, mit Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934 bis 2017). Das Paar hatte sich auf der Hochzeit der späteren holländischen Königin Beatrix und des deutschen Diplomaten Claus von Amsberg kennengelernt. Doch zurück nach Bremen. Hier lernt Prinzessin Benedikte zu Dänemark, erstmals in der Hansestadt zu Gast, Carsten Sieling (SPD) kennen. Der Bürgermeister eilt ihr entgegen, nimmt sie in Empfang. Einen roten Teppich hat das Rathaus für die Dänin ausgerollt. Sie ist die erste royale Rathaus-Besucherin dem dem König von Jordanien im Jahr 2007.

König Abdullah II. bin Al-Hussein hatte sich 2007 ins Goldene Buch Bremens eingetragen. Und genau das macht Prinzessin Benedikte zu Dänemark nun auch. Im Senatssaal. Zuvor ist sie unter einer echten Krone hindurchgeschritten – unter der Erntekrone der Bremer Landfrauen, die im Rathaus-Foyer hängt. Im Senatssaal steht Bürgermeister Sieling mit der Prinzessin am Fenster und zeigt ihr die Marktstände auf dem Domshof. Anschließend schreibt die Besucherin ihren Namen ins Goldene Buch.

Es folgt der Festakt zum Konsulats-Jubiläum in der Oberen Rathaushalle. Auf dem Weg dorthin zeigt Sieling der Besucherin einige der Kunstwerke, die in der „Marmoretage“ des Rathauses zu sehen sind. Prinzessin Benedikte hört sich alles an, lächelt freundlich, sagt gelegentlich etwas. Worte an Medienvertreter richtet sie im Rathaus nicht. So hat es die dänische Botschaft in Berlin organisiert.

Nach dem Festakt und einem Empfang im Festsaal geht der Bürgermeister mit der royalen Besucherin zum Mittagessen in den Ratskeller. Ins „Kaiserzimmer“ natürlich, wohin auch sonst.