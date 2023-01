Preußen-Bier und Heißdampf-Kaffee: Trend-Themen auf der Bremer Fachmesse „Gastro Ivent“

Von: Thomas Kuzaj

Georg Friedrich Prinz von Preußen (l.) und der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt am Messestand von „Preußens Pilsener“. © Kuzaj

Bremen – Die Idee war ihnen eines Abends bei einem schönen Glas Wein gekommen. „Und am nächsten Tag fanden wir sie immer noch gut.“ Also gründeten Georg Friedrich Prinz von Preußen, Chef des Hauses Hohenzollern, und Andreas Mattfeldt (CDU), Bundestagsabgeordneter aus Langwedel, eine Brauerei. „Preußens Pilsener“, das „Bier der Hohenzollern“, ist seit April 2017 auf dem Markt. Jetzt präsentieren die beiden Gesellschafter es auf der dreitägigen Bremer Gastronomie-Fachmesse „Gastro Ivent“, die noch bis Montag dauert.

Das Ziel der beiden Gründer war es, an die lange Biertradition des Hauses Hohenzollern anzuknüpfen. Auf der Burg Hohenzollern (Schwäbische Alb), dem Stammsitz der Familie, wurde seit jeher zu besonderen Anlässen eigenes Bier ausgeschenkt. Nun gibt es wieder ein Preußen-Bier, und was soll man sagen? Es läuft gut! Die Gesellschafter jedenfalls zeigen sich höchst zufrieden an ihrem Stand in Messehalle 6 auf der Bürgerweide.

Los ging‘s in Berlin und Brandenburg, dem Herzen Preußens, und rund um den Stammsitz, berichtet Mattfeldt. Längst hat das mit Wasser aus dem Harz gebraute Bier auch andernorts Freunde gefunden. Es ist im Einzelhandel in ausgesuchten Geschäften zu haben, geht aber mehrheitlich über die Gastronomie: „Zwei Drittel unseres Umsatzes machen wir mit Fassbier“, so Mattfeldt. Inzwischen werde auch exportiert, Anfragen gibt es beispielsweise aus Japan und Taiwan. Damit ist die „Kgl. Preußische Biermanufactur“ weit über den Status einer Mikrobrauerei hinausgewachsen. Mit einem Schmunzeln denkt Georg Friedrich Prinz von Preußen an die Anfangstage zurück: „Auf die ersten Flaschen haben meine Kinder die Etiketten noch mit Pritt-Stift geklebt. . .“

„Wir rösten die Kaffeebohnen mit heißem Dampf“

Ein paar Schritte vom Stand mit „Preußens Pilsener“ entfernt entfaltet sich Kaffeeduft. Hier steht Enno Buschmann, Mitinhaber der Kaffeerösterei „Hecki“ aus Dörverden-Hülsen. Die Sorten Crema, Espresso und Crema bio gibt es im Hausverkauf, im Internet und im Einzelhandel in der Region, sagt Buschmann. „Wir sind regional“. Eine Besonderheit des Dörverdener Unternehmens ist das – wie es heißt – einzigartige und patentierte Röstverfahren: „Wir rösten die Kaffeebohnen mit heißem Dampf.“ Durch dieses Heißdampfverfahren werde die Umwelt geschont und Energie gespart – und obendrein schont der überhitzte Dampf nicht zuletzt auch die Kaffeebohnen. „Dadurch ist der Kaffee insgesamt sehr harmonisch und sehr gut verträglich“, sagt Buschmann.

„Wir sind regional“: Enno Buschmann von der Kaffeerösterei „Hecki“ aus Dörverden-Hülsen. © Kuzaj

Säfte und Spirituosen, Kassensoftware und Reinigungssysteme, Naturkostanbieter und Fruchtimporteure – insgesamt etwa 160 Aussteller aus Deutschland und den Nachbarländern sind zur „Gastro Ivent“ in den Messehallen 6 und 7 zu finden – auf einer Fläche von 9.000 Quadratmetern. Als Netzwerktreffen gedacht, präsentiert das Organisationsteam um Projektleiterin Marta Pasierbek ein Spektrum, das eben von handwerklich hergestellten Lebensmitteln, Getränken und Convenience-Produkten über technische Hilfsmittel bis zu Mobiliar und Accessoires reicht.

Bremer „Gastro Ivent“: Vorträge über Energiekosten, Roboter und Digitalisierung

Der Bremer Branchentreff für Gastwirte, Gemeinschaftsverpfleger und Hoteliers wird üblicherweise (und ab 2024 dann auch wieder) mit der Messe „Fish international“ gekoppelt. Wegen einer coronabedingten Verschiebung gibt es die „Gastro Ivent“ in diesem Jahr ausnahmsweise als Solo-Event.

Ein Rahmenprogramm rundet das Messeangebot ab. Da geht es am Montag beispielsweise um Themen wie „Roboter im Service“, „Food-Trends im Außer-Haus-Markt“ und „Digitalisierung in der Gastronomie“. Ein weiteres – höchst aktuelles – Vortragsthema: „Kurzfristig Energiekosten senken – Tipps für Gastronomie und Hotellerie“. Am Sonntag wurden zudem in Halle 7 die Deutschen Cuptasting-Meisterschaften der „Specialty Coffee Association Germany“ (SCA) ausgetragen.

Am Montag öffnet die Fachmesse „Gastro Ivent“ in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Tageskarte online 24 Euro.