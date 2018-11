„Triebe, Tratsch und Trockenhaube“: Die Friseure sind zurück

Premiere im Packhaustheater

+ © Packhaustheater Der Friseursalon als Dancefloor: Martina Flügge (v. l.). Klaus Nicola Holderbaum, Markus Pickel und Sema Mutlu in „Triebe, Tratsch und Trockenhaube“. © Packhaustheater

Bremen - Von Martin Kowalewski. Katerstimmung im Salon „Uschi & Uschi“. Friseurin Jacqueline (Martina Flügge) träumt noch: „Finger weg von meinem Knackpo!“ Derweil läuft der Anrufbeantworter, der schwule Friseur Pierre (Markus Pickel) wurde schon aus den Träumen nach der Party-Nacht gerissen und weiß: „Wenn ich nicht genug Schlaf habe, trocknet mein Haar aus.“ So ist die Welt, in der die Komödie „Triebe, Tratsch und Trockenhaube“ aus der Feder Flügges spielt. Bei der Uraufführung am Donnerstag war das Packhaustheater ausverkauft.