Turbulentes Klassentreffen: Neues Stück in der Komödie im Bremer Packhaustheater feiert Premiere

Von: Martin Kowalewski

Beste Stimmung beim Klassentreffen: Wolle (Pascal Pawlowski, v.l.), (Katrin Zierof), Anita (Andrea zum Felde), Jessica (Yvonne Disqué) und Klaus (Peter-Benjamin Eichhorn). Zu sehen ist die Komödie jetzt im Packhaustheater. © Linus Klose

Die Komödie im Packhaustheater im Bremer Schnoor feiert die nächste Premiere - und die Zuschauer sind begeistert vom turbulenten Klassentreffen.

Bremen – Der Auftritt von Wolle (Pascal Pawlowski) ist ein Spektakel. Die Musik: „Boombastic“ von Shaggy. Bei der Komödie „Klassentreffen – Pleiten, Pech und Kuckuckskinder“, geschrieben und inszeniert von Marco Linke, gerät ein Klassentreffen nach 20 Jahren auf lustig-wilde Art aus dem Ruder. Das sorgte bei der Premiere am Donnerstagabend in der Komödie Bremen im Packhaustheater für mächtig Stimmung im vollen Saal.

Wolles Gesten in Richtung Publikum wirken cool und machen zu dem Kultsong von Shaggy klar: Hier kommt wirklich ein ganzer Kerl daher, einer, der seine Sonnenbrille mit einer Überdosis Coolness von der Nase rückt. Die Zuschauer wissen bereits aus der vorherigen Handlung, wen sie da vor sich haben.

Premiere im Packhaustheater in Bremen: Klassentreffen läuft aus dem Ruder

Klaus (Peter-Benjamin Eichhorn) hat nach 20 Jahren Wolle und drei Frauen zum Klassentreffen in ein Clubhaus auf der Insel Baltrum eingeladen. Dort haben die fünf nach der Schule gefeiert und getanzt, zu der Musik, die zu dieser Zeit auf Partys lief. Nacheinander trudeln die Frauen ein: Anita (Andrea zum Felde), Jessica (Yvonne Disqué) und Lena (Katrin Zierof). Dreimal gibt es Erinnerungen an Wolles Qualitäten im Bett, und das geschieht mit sehr viel Ausdruck. Beim dritten Mal kann Klaus schon sagen, was Lena denkt, also gleich sagen möchte. Generell sieht es bei den Charakteren in Sachen Beziehungen eher nicht so gut aus. Lena war fünfmal verheiratet – glücklich, weil kurz. Im Bett muss es für Männer sehr schwer sein, an die Qualitäten eines Wolle heranzukommen, was Klaus im Gespräch mit den drei Frauen eindeutig zu hören bekommt – und worauf er wohl hätte verzichten können. Wolles spektakulärer Auftritt birgt eine Überraschung: Der damals begehrte und heute erfolglose Musiker hat eine Plauze und ist auch in anderer Hinsicht nicht so, wie man es erwartet hätte.

Es ist schon schräg: Alle drei Frauen haben eine Rechnung offen mit Wolle. Dieser hat sich einst aus dem Staub gemacht. Alle drei halten ihn für den Vater ihrer Kinder. Jedoch scheint die Einstellung der Frauen zu Wolle durchaus ambivalent zu sein. Das Lied „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ wird der Frauenperspektive angepasst.

Für Wolle wird es brenzlig: Von seinen Verflossenen gepackt, muss er etwas fürchten, was jedem Mann Angst macht. Lena, inzwischen Gynäkologin und mit losem Mundwerk (und von Zierof mit einer noch recht jugendlich wirkenden, frischen Impulsivität dargestellt), hat sogar ein Skalpell dabei. Wolle schafft es, auf die Toilette zu fliehen.

Klaus ist der ruhige Fels in der Brandung bei diesem wilden Treiben und sehr präsent. Er ist nach wie vor der nette Kerl, an dessen Einfühlungsfähigkeit die Frauen gerne zurückdenken.

Ein emotionales Auf und Ab. Die Schauspielerinnen zeigen das vorzüglich – kochender Zorn und knisternde Sehnsucht. Und auch die Männer verkörpern ihre Rollen überaus authentisch. Ein unterhaltsamer Abend im Packhaustheater, an dem viele deutsche Disco-Hits und weitere tanzbare Songs, wie etwa der „Ketchup-Song“, zu hören sind und natürlich tänzerisch interpretiert werden. Die Namen erinnern an Musikgrößen, wohl kaum ein Zufall. Am Schluss singt Klaus etwa „Tausendmal berührt“.

Wer Partysongs von damals in Verbindung mit einer amüsanten Handlung erleben will, ist hier richtig. Das Premieren-Publikum ist hellauf begeistert.