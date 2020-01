Preiswert im Orbit

Airbus Defence and Space vollendet Arbeit an ISS-Plattform „Bartolomeo“

+ Ein Bündel weißer Kabel zeigt Programmleiter Andreas Schütte, vor der Plattform „Bartolomeo“ stehend. Die Kabel werden über das tonnenförmige ISS-Modul „Columbus“ gelegt und sorgen für Strom und Datenfluss. Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Mehr Platz für Experimente: Airbus Defence and Space in Bremen hat mit „Bartolomeo“ eine Plattform gebaut, die an dem Modul „Columbus“ der Internationalen Raumstation ISS angebracht wird. An der Plattform können Versuche und Messgeräte temporär befestigt werden. In dieser Woche geht die bereits verpackte Plattform auf die Reise nach Cape Canaveral, wo sie voraussichtlich am 2. März an Bord einer SpaceX-Rakete startet.