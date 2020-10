Bremen – Ein neuer Schwede kommt nach Bremen. Die Handelskette Rusta eröffnet an diesem Donnerstag eine Filiale im Huchtinger Roland-Center – auf jener rund 2 500 Quadratmeter großen Fläche, die viele Jahre vom Real-Markt belegt war.

Bremen ist der vierte Standort des „führenden nordischen Anbieters für preiswerte Haushalts- und Freizeitprodukte in Deutschland“. Und zugleich der erste außerhalb Schleswig-Holsteins. „Bremen ist der nächste große Step“, sagt Christof Sauck, Deutschland-Chef der Kette. Die nächste Etappe auf dem Expansionskurs.

In Lübeck hat Rusta im Mai 2017 den ersten Standort in Deutschland eröffnet. Zwei weitere folgten in Schwentinental bei Kiel und Neumünster. Und es läuft offensichtlich. „Der schwedische Background kommt in Deutschland gut an“, sagt Sauck. Und spricht von einem „zweistelligen Wachstum“.

Ein neuer Schwede in Bremen:

Große Masse, starkes Marketing

Und was bietet Rusta? „Eine Prise Ikea, eine Prise Aldi, aber ganz interessant“, skizziert ein Freund aus Lübeck seine Eindrücke. Sauck gefällt die Bewertung. Es gebe wenig vergleichbare Konzepte, sagt er. Rusta bietet von allem ein bisschen. Hauptthema sei das Leben zu Hause. Kosmetik, Heimtextilien, Dekoartikel, Toaster und andere Küchenutensilien – das Sortiment sei groß, sagt Sauck. Hinzu kommen der Freizeitbereich mit Pools, Grills und Trampolinen, Heimwerkerbedarf und eben Saisonartikel. Das heißt derzeit: Teelichter, Weihnachtsmänner, Tannenbäume, Lichterketten. „Wir agieren sehr preisaggressiv in nettem Ambiente“, sagt Rustas Deutschland-Chef. „Große Masse, starkes Marketing.“

Das klingt nach mehr. Will sich Rusta auf dem deutschen Markt etablieren? „Definitiv“, sagt Sauck. „Wir haben viel vor in Deutschland. Sonst hätten wir nicht angefangen.“ Der deutsche Markt sei „sehr relevant“. Er berge ein „gigantisches Potenzial“. Es sei noch viel Luft nach oben und „sehr, sehr viel zu tun“. In Deutschland „genießen Discounter einen großen Stellenwert“, fährt Sauck fort. „Die Kunden sind preisfokussiert.“

Ein neuer Schwede in Bremen:

166 Filialen in Skandinavien

Das erste Rusta-Warenhaus gründeten Anders Forsgren und Bengt-Olov Forssell 1986 im schwedischen Gävle. Mittlerweile beschäftigt die Handelskette in 170 Filialen (100 in Schweden, 38 in Norwegen, 28 in Finnland und jetzt vier in Deutschland) mehr als 3 500 Mitarbeiter. Rusta setzt laut Sauck auf „Standorte in hochfrequentierter Lage mit starken Nachbarn“. Im Roland-Center geht der Discounter mit 16 Mitarbeitern an den Start.

Das Unternehmen legt weiteren Angaben zufolge seinen Fokus auch auf hohe Qualität sowie soziale und ökologische Verantwortung. „Die Produzenten werden sorgfältig ausgewählt und vorab besucht, um die Anforderungen an gute Arbeitsbedingungen und Umweltschutz zu prüfen“, heißt es.

Und welche Kunden zählen zur Zielgruppe? „Alle“, sagt Sauck. „Wir bauen viel um, haben permanent neue Waren und eine enorme Sortimensbreite.“ Der Einkauf solle zum Erlebnis werden.

Im Roland-Center geht es an diesem Donnerstag um 10 Uhr los. Ohne Feier, aber mit Mund-Nasen-Schutz und allen anderen Corona-Hygienevorschriften.

Von Jörg Esser