Verkauf gestartet: Neubauprojekt "WeserHöfe" schafft hochwertige Eigentumswohnungen in begehrter Lage

Wohnen an der Kleinen Weser im Herzen Bremens

+ Hochwertig, nachhaltig, lebenswert: Die „WeserHöfe“ in der Alten Bremer Neustadt

BREMEN. Stilvoll und entspannt Wohnen am Wasser in direkter Nähe zur Bremer Innenstadt: Diese Möglichkeit schaffen die Projektentwickler Justus Grosse mit ihrem neuen Bauprojekt „WeserHöfe“. Die „WeserHöfe“ entstehen in der Alten Bremer Neustadt in unmittelbarer Wasserlage an der Kleinen Weser. Bis Ende 2022 sind die hochwertigen 186 Eigentumswohnungen mit 1 bis 4 Zimmern sowie Größen von circa 30 bis 145 Quadratmetern und eine Gewerbeeinheit bezugsfertig. Nach einem erfolgreichen Vertriebsstart bei vorgemerkten Interessenten sind aktuell bereits 37 Prozent der Wohnungen verkauft. Die Wohnungen eignen sich auch hervorragend als Kapitalanlage.