Offene Besichtigung am Sonntag

waveline – Wohnungen mit maritimen Flair

Bremen. Am Sonntag, 3. März, laden die BREBAU und die Robert C. Spies KG in der Zeit von 12 bis 17 Uhr zu einer Besichtigung des Projektes waveline ein. Interessierte können sich mehrere Wohnungen unverbindlich anschauen. Treffpunkt ist die Musterwohnung in der Schwabensteinstraße 3.