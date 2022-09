Nachhaltiger Tourismus in Südostasien

+ © Unsplash | Ammie Ngo Ha Long, Vietnam © Unsplash | Ammie Ngo

Tourismus und Natur

Südostasien ist nach wie vor eines der beliebtesten Reiseziele der Welt, das vor der Pandemie rund 140 Millionen Besucher pro Jahr verzeichnete. Einige der meistbesuchten Länder in diesem Gebiet sind Thailand, Malaysia, Indonesien, Vietnam, Singapur, die Philippinen und Kambodscha. Einer der Hauptgründe, warum es so viele Touristen in diese Region zieht, ist neben der reichen Kultur, die hier besonders tief verwurzelt ist, die Möglichkeit, mit einer der reinsten und intaktesten Naturlandschaften in Kontakt zu kommen. Zu den meistbesuchten Orten in diesem Gebiet gehören mehrere Tempel, Inseln, Strände und Wälder, die die Möglichkeit bieten, Ausflüge zu machen oder sich einfach zu entspannen. Um jedoch weiterhin die Wunder der Natur genießen zu können, ist es notwendig, diese Gebiete zu erhalten, indem man sich um sie kümmert und sie mit größtem Respekt behandelt.

Es wurde angenommen, dass die Pandemie einen Wendepunkt hin zu einem Tourismus markieren könnte, der die Erhaltung der lokalen Natur stärker beachtet. Dank der Beschränkungen, die in dieser Zeit eingeführt wurden, wurden die Auswirkungen des Massentourismus auf die Natur besonders deutlich. Dank des Ausbleibens des Massenzustroms von Touristen wegen dieser strengen Maßnahmen konnten einige touristische Gebiete in Asien wieder Tiere beherbergen, die entfremdet worden waren, und andere Naturgebiete gewannen einen Zustand der Reinheit zurück, der jahrelang verloren gegangen war.

Aktuelle Tendenz des nachhaltigen Tourismus in Südostasien

Um möglichst viele Touristen anzulocken und zur Erhaltung der Naturschönheiten beizutragen, haben viele Länder Südostasiens Resorts oder Urlaubspakete mit dem Ziel des Naturschutzes und der Umweltfreundlichkeit eingerichtet. Diese Bemühungen zielen darauf ab, Orte zu schaffen, die für Besucher attraktiver sind, die Kosten senken und natürlich weniger Auswirkungen auf die Umwelt haben. Es ist zu hoffen, dass die natürliche Schönheit dieser Orte auch für künftige Generationen erhalten bleibt. Einige Länder tun mehr als andere, um diese Projekte und Renovierungen zu verwirklichen, aber im Allgemeinen kann man sagen, dass die größere Aufmerksamkeit für die Umwelt ein wachsender Trend ist.

Es muss jedoch festgestellt werden, dass zwischen der Theorie des nachhaltigen Tourismus in den südostasiatischen Ländern und seiner tatsächlichen Umsetzung noch eine Lücke klafft. Die Hauptursache für diese Diskrepanz liegt wahrscheinlich in der mangelnden Abstimmung und Kommunikation zwischen der Tourismusbranche und den verschiedenen tourismuspolitischen Entscheidungsträgern und Gesetzgebern. Die Einführung einer auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichteten Form des Tourismus erfordert notwendigerweise die Zusammenarbeit aller Beteiligten, einschließlich der Regierungen und der lokalen Gemeinschaften. Die aktive Beteiligung der Regierung an der Ausarbeitung eines Fahrplans für die Verwirklichung des Ökotourismus könnte daher ein wichtiger Faktor bei der Überbrückung dieser Kluft zwischen dem theoretischen Konzept des nachhaltigen Tourismus und seiner praktischen Umsetzung sein. Auch die Touristen selbst spielen in dieser Perspektive eine wichtige Rolle. Es liegt auch an den Reisenden, die nötige Sensibilität an den Tag zu legen und Reisemethoden zu bevorzugen, die mehr Respekt für die lokale Umwelt und Kultur zeigen. Wenn man die Naturschönheiten Südostasiens einmal aus der Nähe bewundert hat, wird einem die Bedeutung des Schutzes dieser Orte zweifellos noch deutlicher.

Vergessen Sie nicht, ein Visum zu beantragen

Um die Länder dieser wunderschönen Region zu besuchen, benötigen Sie ein Visum. Glücklicherweise ist es heute für die meisten Länder sehr einfach, die Visumspflicht zu erfüllen, indem Sie direkt online ein eVisum beantragen. Auf diese Weise können Sie Ihre Reisegenehmigung innerhalb weniger Tage erhalten, ohne Botschaften oder Konsulate aufsuchen zu müssen. Für ein Visum für Kambodscha beträgt die geschätzte Bearbeitungszeit für einen regulären Antrag eine Woche, während das Visum bei einem Eilantrag innerhalb von 24 Stunden genehmigt wird. Wir empfehlen Ihnen auch, sich über die Voraussetzungen für die Erteilung und Verwendung eines Visums zu informieren. Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie nur über bestimmte Flughäfen nach Vietnam ein- und ausreisen können? Informieren Sie sich vor Ihrer Reise, welche Flughäfen dies sind und welche weiteren Visabestimmungen für Vietnam gelten.