Postboten streiken weiter: Pakete können in Bremen später ankommen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Der Streik der Beschäftigten bei der Post geht weiter. Die Gewerkschaft Verdi will den Druck erhöhen. Im Land Bremen könnten Pakete später ankommen.

Bremen – Auch am Donnerstag, 26. Januar 2023, streiken die Mitarbeiter der Post in den Bremer Paketzentren wieder. Mehr als 100 Beschäftigte sind aufgerufen, die Arbeit bis in die Abendstunden niederzulegen, berichtet das Bremer Regionalmagazin Buten un Binnen.

Verdi ruft zu Warnstreiks an Post-Niederlassungen auf. © IMAGO / Eibner

Demnach seien die beiden Paketzentren in Bremen-Hemelingen und am Güterverkehrszentrum vom Streik betroffen. Die Gewerkschaft Verdi will damit den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Die Arbeitnehmervertretung rechnet mit einer hohen Streik-Beteiligung und fordert mit Blick auf die hohe Inflation 15 Prozent mehr Lohn für die Angestellten.

Bislang lehnt die Post die Forderung als „realitätsfremd“ ab. Wegen des Streiks könnte sich die Paketzustellung in Bremen und Bremerhaven am morgigen Freitag und am Wochenende verzögern.