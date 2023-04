Post, eine verbotene Liebe und eine Lesung in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

„Das Erbe derer von Thurn und Taxis“, der neue Roman von Johanna von Wild alias Biggi Rist. © Kuzaj

Bremen – Das Adelsgeschlecht Thurn und Taxis gilt als Begründer des europäischen Postwesens. Jetzt hat die Autorin Johanna von Wild – alias Biggi Rist – die Geschichte der Postrouten zum Schauplatz ihres neuen historischen Romans gemacht, angesiedelt in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs: „Das Erbe derer von Thurn und Taxis“ (Gmeiner Verlag, 476 Seiten, Preis: 18 Euro).

Postreiter und Nachrichten, Briefe und Schicksalsschläge – einmal mehr vermischt die Autorin historische Persönlichkeiten und Fiktives, sie erzählt dabei die spannungsreiche Geschichte einer verbotenen Liebe. Und sie erzählt von den Anfangstagen des organisierten Postwesens. „Im Buch geht es um die historische Person Alexandrine von Taxis, die das ,Unternehmen‘ Kaiserliche Reichspost durch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges führt“, so Rist alias von Wild. „Zur Seite habe ich ihr einen fiktiven jungen Reiter gestellt, der aus Mainz kommt – Mainz war der Sitz des Erzbischofs, der zugleich Reichserzkanzler und protector postarum war.“

Für den Roman habe sie „ausgiebig recherchiert und Zeitungen aus der damaligen Zeit gelesen und mitverarbeitet“, so die Autorin. Und: „Günstigerweise sind diese bei der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen eingescannt. Das Zeitungswesen kam im Krieg so richtig in Schwung – und fake news gab es auch.“ Alexandrine von Taxis war diejenige, die „doppelte Reitposten zwischen den Verhandlungsstädten Osnabrück und Münster eingerichtet hat“.

Premieren-Lesung in der Bremer Zentralbibliothek

Im Roman begegnet sie Silas, dem Sohn des Oberstallmeisters des Mainzer Kurfürsten. Beide fühlen sich schnell zueinander hingezogen. Als ihr Ehemann stirbt, wird Alexandrine zur Generalpostmeisterin ernannt. Doch um das Erbe ihrer Kinder zu bewahren, darf sie nicht erneut heiraten. Als Silas in ihren Dienst tritt, fällt es ihr zunehmend schwer, standhaft zu bleiben. Als Silas von einem Ritt nicht zurückkehrt, ändert sich alles. . .

„Das Erbe derer von Thurn und Taxis“ ist – nach den Bänden „Die Erleuchtung der Welt“ (2019), „Der Getreue des Herzogs“ (2020), „Der Pfeiler der Gerechtigkeit“ (2021) und „Die Farben der Welt“ (2022) der nunmehr fünfte historische Roman der Autorin. Mit Krimis, die sie gemeinsam mit der Bremer Autorin Liliane Skalecki veröffentlicht hat, war Rist bekannt geworden. Dann wechselte sie Namen und Genre. Als Johanna von Wild sind historische Romane nun – eben – ihr Metier. Aus dem „Erbe derer von Thurn und Taxis“ liest Rist alias von Wild am Donnerstag, 27. April, im „Wall-Saal“ der Zentralbibliothek (Am Wall). Beginn: 19 Uhr.