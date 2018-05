CDU nimmt Medizin-Studiengang in Konzept „Bremen 2035“ auf

„Positive Effekte“

Hier könnte nach den Vorstellungen der CDU der Medizin-Campus für den klinischen Teil der Ausbildung entstehen: das Gebäude der Prof.-Hess-Kinderklinik entlang der Bismarckstraße.

Bremen - Von Ralf Sussek. Eine Vollfakultät für Medizin in Bremen? Die CDU findet die Idee schlüssig. Und die Fraktion hat am Montag einen entsprechenden Antrag beschlossen. Danach soll die Bürgerschaft beschließen, dass der rot-grüne Bremer Senat eine Machbarkeitsstudie zur Gründung einer solchen Fakultät an der Universität in Auftrag gibt.