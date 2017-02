Porträts mit Emotionen

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich in der dargestellten Szene beim Tauziehen, lächelnd und in einem Team aus engagierten Männern. Einen Titel trägt Freya Gouracks Bild nicht.

Bremen - Von Ilka Langkowski. Ohne Titel ist Freyja Gouracks Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Dafür zeigt es aber eine prominente Protagonistin. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich in der dargestellten Szene beim Tauziehen, lächelnd und in einem Team aus engagierten Männern.

Auf 150 Zentimetern mal 120 Zentimetern legen sich sechs Männer und die Kanzlerin ins Zeug. Den Fokus setzt Freyja Gourack auf die Gesichter, die vor Anstrengung verzerrt sind. Nur Merkel lächelt entspannt. „Inspiriert hatte mich ein Sportfoto“, erzählt die Künstlerin. Dann dachte sie an das Tauziehen der Macht und Merkels Talent, zu delegieren. „Sie lässt arbeiten und ist eigentlich die Strippenzieherin“, sagt Gourack. Das Bild stehe stellvertretend für viele ihrer Arbeiten, in denen die Malerin fast immer ein Detail in Szene setzt. Meist sind es menschliche Gesichter, manchmal aber auch technische Dinge wie Seilwinden oder Metallbolzen. Den Schritt, sich dem menschlichen Ausdruck zuzuwenden, wählte Gourack ganz gezielt.

„Natürlich habe ich auch Blumen und Landschaften gemalt, aber es war irgendwann nicht mehr spannend genug.“ Musik und Menschen sind seitdem ihre häufigsten Motive. Als die Wahl-Bremerin begann, in einer Sambagruppe zu spielen, traf sie viele unterschiedliche Menschen. Sie fing an, sie zu beobachten. Gleichzeitig beobachtete sie sich selbst, und so wurde es eine Art Studie darüber, wie „die Menschen ticken und wie man selbst ist“. Aus diesem Antrieb entstanden viele ihrer Porträts. Mit der Wahl der Techniken und Attribute verleiht Gourack jedem Porträt seine emotionale Aussage.

Die Bremer Künstlerin stammt aus einem musikalischen Elternhaus. Sie fing früh an zu zeichnen und wollte eigentlich Dekorateurin oder Bühnenbildnerin wie ihr Vater werden. Da die Mutter aber Wert darauflegte, dass ihre Tochter „etwas Anständiges“ lernt, wurde Gourack Industriekauffrau. Mit ihrer zweiten Ehe tat sich die Möglichkeit auf, an die Kunsthochschule zu gehen. Gourack reduzierte ihre Arbeitsstunden, um dort Seminare zu besuchen. Seit 24 Jahren hat sie nun ihr eigenes Atelier. „Ich kann malen, was und wann ich will, weil ich nicht zwingend verkaufen muss“, sagt die Künstlerin. Ihre Bilder seien nicht als Wohnzimmerdekoration gedacht. Allerdings denken die Galeristen ans Verkaufen und so kämen die Ausstellungen seit geraumer Zeit zu kurz, sagt sie.

Ob wir Kunst brauchen? – „Kunst ist eine Möglichkeit, reale und surreale Dinge, ob gut oder böse, aus unserem Leben sichtbar und hörbar zu machen“, meint die Künstlerin. „Dadurch erlangen wir vielleicht ein besseres Verständnis füreinander und ein friedvolleres Miteinander.“ Sie glaubt aber, dass das ein Traum bleibt.

Zu den Künstlern, die für Gourack besonders bedeutend sind, zählen die österreichische zeitgenössische Malerin Xenia Hausner und die Berlinerin Cornelia Schleime. An Hausner fasziniert Gourack deren Mut zur Farbe in den Porträts. Ähnlich verhält es sich mit Schleime. Von ihr gefallen Gourack außerdem die manchmal recht drastischen Darstellungen von Sexualität.

Wenn Gourack jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge „Die Unersättlichen“ an das deutsche Rüstungsunternehmen Heckler und Koch. „Die verdienen sich dumm und dusselig, während die Allgemeinheit den Schaden ausbaden muss“, sagt die Bremer Künstlerin.