Overbeck-Museum präsentiert Schroeter-Bild

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Neuer Monat – neues „Bild des Monats“ im Vegesacker Overbeck-Museum; wie immer ausgesucht von einem Museumsmitarbeiter. Stefan Schuchardt, Volontär für Museumspädagogik, wählte für den Oktober ein Gemälde aus, das gar nicht von Fritz Overbeck stammt. Es ist aber ein Bild, das Overbeck zeigt. Gemalt hat es dessen Freund und Kollege Paul Schroeter (1866 bis 1946).

„Es ist eines der ganz wenigen Porträts in der Sammlung des Overbeck-Museums, die sonst vor allem Landschaftsgemälde umfasst“, so Dr. Katja Pourshirazi, die Leiterin des Museums. „Trotzdem ist das Bild von großer Bedeutung für das Overbeck-Museum, denn das großformatige Leinwandgemälde zeigt den Maler Fritz Overbeck im Jahr 1904 vor einem seiner Werke.“

Was kann man aus einem Porträt über den Dargestellten ablesen? Welches Werk von Fritz Overbeck ist im Hintergrund zu sehen? Wer war Paul Schröter und in welchem Verhältnis stand er zu Fritz Overbeck und zur Künstlerkolonie Worpswede? Fragen wie diese will Schuchardt bei den Kurzführungen beantworten, die traditionell zur Reihe „Bild des Monats“ gehören. Die Termine: Donnerstag, 11. Oktober, und Mittwoch, 31. Oktober, jeweils um 17 Uhr. Die Führungen kosten zwei Euro plus Museumseintritt.

Overbeck (1869 bis 1909) gehörte zu den fünf Gründungsvätern der Künstlerkolonie Worpswede. 1905 verließ er Worpswede, um sich in Bröcken bei Vegesack niederzulassen – ländliche Idylle zog ihn an. Im Alten Packhaus an der Alten Hafenstraße 30 ist ihm und seiner Frau Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937) seit 1990 das Overbeck-Museum gewidmet.

Jazz und Büfett im „Café K“

Das Rot-Kreuz-Krankenhaus (RKK) in der Neustadt lädt am Sonntag, 21. Oktober, wieder einmal zu einer musikalischen Matinee ins „Café K“ ein. Den Abschluss der Ausstellung „Neue Neustadt – Menschen, Räume, Architektur“ feiert das RKK dann mit einem kalt-warmen Brunchbüfett, Jazzmusik und einer abschließenden Führung durch die Ausstellung, so eine Sprecherin.

Das Büfett kostet 13,50 Euro pro Person. Beginn ist um 11.30 Uhr. Die Plätze sind begrenzt, daher bittet das Rot-Kreuz-Krankenhaus um Anmeldung bis zum 16. Oktober – und zwar an die E-Mail-Adresse meiler.m@roteskreuzkrankenhaus.de.

Für die Live-Musik sorgen der Bremer Jazzgitarrist Julian Fischer und der Kontrabassist Simon Klingner. Das Duo spielt „ein ansprechendes Programm aus Jazz-Standards, Bossa Nova sowie bekannten Popstücken“, heißt es.

In der Fotoausstellung geht es um die neueren Seiten des Stadtteils. Klassische Architekturaufnahmen mit dokumentarischem Charakter zeigen „größere städtische Zusammenhänge“ und auch Detailaufnahmen und einzelne „Haus-Porträts“.

Andere Aufnahmen spiegeln derweil individuelles und subjektives Empfinden in der Neustadt wider – besondere Farben und Formen, Menschen oder auch Wetterphänomene. Zudem werden in der Ausstellung auch historische und zeitgenössische Aufnahmen einzelner Orte gegenübergestellt. Kurator der Ausstellung ist der Fotograf und Dozent Nikolai Wolff, der nach dem Brunch gegen 13.30 Uhr durch die Ausstellung führt.

Oldenburger Musiker kommt an Bord

Um Jazz geht es Montag für Montag auch auf dem Bremer Theaterschiff an der Tiefer – in der Reihe „Jazz on Board“, deren Konzerte jedes Mal um 21 Uhr beginnen. Und heute ist ja Montag. Als „Special Guest“ hat der Gastgeber und Saxophonist Dirk Piezunka dieses Mal den Oldenburger Trompeter Jörn Anders eingeladen.

+ Der Oldenburger Trompeter Jörn Anders ist heute, Montag, „Special Guest“ bei „Jazz on Board“ auf dem Bremer Theaterschiff (Tiefer). © Invo

In einer Vorschau ist zu lesen: „Der Trompeter, Komponist und Arrangeur Jörn Anders besticht durch melodiöse Linienführung und seinen eleganten Trompetensound, mit dem er seit Jahren in verschiedenen Projekten auf sich aufmerksam macht.“ So war er mehrmals Förderpreisträger der „Landesarbeitsgemeinschaft Jazz“ in Niedersachsen. Anders leitet diverse Bigbands und arrangiert Musik für sie, er tourte mit Musicals wie „Hair“ und „Linie 1“ und arbeitet zudem auch als Studiomusiker.

Anders studierte am Conservatorium Hilversum bei Ack van Rooyen, Cees Smal, Erik van Lier und Rob Madna. Seit 1991 ist er hauptamtliche Lehrkraft für Trompete, Bigband- und Ensembleleitung an der Musikschule der Stadt Oldenburg. Mit an Bord sind heute Diederik Idema (Klavier), Bert van Erk (Bass) und Sebastian Demytschuk (Schlagzeug).