Bobo-Gastspiel im Sendesaal

Popmusik mit Texten von Goethe

+ © Sendesaal Die Sängerin Bobo präsentiert in Bremen zeitgenössische Kunstlieder. © Sendesaal

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Mit Alben wie „ Passing Stranger“ kam die Indie-Rockband „Bobo In White Wooden Houses“ in den 90ern in die Charts. Sängerin Christiane Hebold – eben: Bobo – hat sich in den vergangenen Jahren „vor allem als moderne Kunstlied-Sängerin einen Namen gemacht“, so eine Sprecherin des Sendesaals an der Bürgermeister-Spitta-Allee. Dort nämlich tritt Bobo jetzt auf – gemeinsam mit Sebastian Herzfeld (Keyboards) und Yegor Zabelov (Akkordeon) als „Weltmusik-Trio der besonderen Art“.