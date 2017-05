Polizisten reparieren schwitzendem Ehepaar die Heizung

Bremerhaven - Mitten in der Nacht hat die Polizei in Bremerhaven einem alten Ehepaar die Heizung repariert.

Weil es den beiden zu kalt geworden war, wollten der 82-Jährige Mann die Heizung im Schlafzimmer anstellen - dabei ging aber der Regler kaputt und der gesamte Heizkörper lief nun heiß.

In seiner Not rief das Paar die Polizei - und den Beamten gelang es tatsächlich, das Gerät wieder zu reparieren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Und die Senioren? Waren mehr als dankbar und konnten sich beruhigt wieder schlafen legen.

dpa

