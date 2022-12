Polizisten in Bremen angegriffen und bespuckt – Suche nach Zeugen läuft

Von: Yannick Hanke

Zwei vermeintliche Taschendiebe wurden gegenüber Polizisten auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen handgreiflich. Auf die Beamten wurde eingeschlagen und eingetreten. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

In Bremen schlugen und traten ein 17-Jähriger und ein 23-Jähriger auf Polizisten in der Innenstadt ein. Die Täter wurden in Gewahrsam genommen.

Bremen – Angriff auf Polizisten in der Bremer Innenstadt: Ein 17 Jahre alter Jugendlicher und ein 23-jähriger Mann schlugen und tragen auf die Beamten ein. Anschließend wurde die beiden Täter in Gewahrsam genommen. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, der sich am Montagabend, 12. Dezember 2022, gegen 19:05 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt ereignete.

Auf dem Bremer Weihnachtsmarkt: Duo schlägt und tritt auf Polizisten ein

Dort hätten mehrere Passanten eine Polizeistreife angesprochen und dieser mitgeteilt, dass sie den 17- und den 23-Jährigen dabei beobachten konnten, wie sie Besuchern in die Rücksäcke gegriffen hätten. Es sei der Verdacht geäußert worden, dass es sich bei dem Duo auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen um Taschendiebe handeln würde.

Daraufhin hätte die Polizei den Jugendlichen und den Mann angesprochen. Das Duo hätte die Einsatzkräfte dann massiv und unvermittelt angegriffen. Sie schlugen und trafen auf die Beamten ein, auch hinzugerufene Kräfte hätte die vermeintlichen Taschendiebe nicht beruhigen können. Schlussendlich musste das Duo zu Boden gebracht und fixiert werden.

Vermeintliche Taschendiebe in Bremen bedrängen Polizei auf Wache weiter

Doch auch hier hätten die beiden die Polizisten weiterhin massiv beleidigt. Sie schlugen und tragen um sich und versuchten, die Polizisten anzuspucken. Deswegen musste beiden Spuckschutzhauben aufgesetzt werden. Sie wurden anschließend mit auf die Wache genommen. In den Taschen fanden die Polizisten dann zwei Nothämmer und ein Messer. Doch ließ sich das Duo auch auf der Wache nicht beruhigen. Sie hätten die Einsatzkräfte immer wieder beleidigt.

Das Duo hätte weiterhin versucht, die Polizisten zu treten. Als dem 17- und dem 23-Jährigen die Spuckschutzhauben abgenommen wurden, hätten sie erneut versucht, die Beamten anzuspucken. Ein Polizist wurde im Rahmen des Einsatzes leicht verletzt, er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden gegen das Duo Anzeigen ausgestellt. Zeugen der Situation können sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 melden.

