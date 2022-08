Polizeieinsatz in Bremerhaven: Klinikum Mitte wird evakuiert – Bombendrohung

Von: Sebastian Peters

Die Polizei ist im Großeinsatz

Aktuell läuft ein Polizeieinsatz in der Innenstadt von Bremerhaven. Das Klinikum Mitte ist von der Polizei komplett abgeriegelt. Es gibt eine Bombendrohung.

Polizeieinsatz Bremerhaven heute: Bombendrohung gegen das Klinikum Mitte – Sprengstoffspürhunde vor Ort

Update am Donnerstag, 18. August 2022, um 20:34 Uhr: Wie die Polizei nun offiziell bestätigt, gibt es eine Bombendrohung gegen das Klinikum Mitte. „Das Gebäude wurde bereits evakuiert. Aktuell durchsuchen Sprengstoffspürhunde das Krankenhaus“, so die Polizei Bremerhaven. Verletzte gibt es offenbar bislang nicht.

Polizeieinsatz Bremerhaven heute: Patienten müssen sich angeblich im Keller verschanzen

Update am Donnerstag, 18. August 2022, um 20:34 Uhr: Eine Userin bei Twitter schreibt unter dem Tweet der Polizei: „Meine Mama liegt momentan in dem Krankenhaus und ich konnte kurz mit ihr telefoniere, die mussten sich alle im Keller verschanzen“, so die Userin.

Polizeieinsatz Bremerhaven heute: Offenbar Bombendrohung gegen das Klinikum Mitte

Update am Donnerstag, 18. August 2022, um 20:20 Uhr: Nach Informationen der Nordsee-Zeitung sollen der Einsatz aufgrund einer Bombendrohung stattfinden. Dies hat allerdings die Polizei Bremerhaven auf Anfrage der Kreiszeitung.de nicht bestätigt.

Polizeieinsatz Bremerhaven heute: Klinikum Mitte wird evakuiert – Polizei im Großeinsatz

Erstmeldung am Donnerstag, 18. August 2022, um 20:11 Uhr: Bremerhaven – Aktuell findet in der Innenstadt von Bremerhaven ein Großeinsatz der Polizei statt. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar. Die Pressesteller der Polizei Bremerhaven darf aufgrund des laufenden Einsatzes keine Informationen erteilen. Bekannt ist, dass die Polizei zusammen mit der Feuerwehr im und am Klinikum Mitte im Großeinsatz ist.

Polizeieinsatz in der Innenstadt von Bremerhaven

Wie die Polizei Bremerhaven weiter mitteilt, werden die Patienten des Krankenhauses evakuiert. Ob es verletzte oder sogar tote gibt, ist nicht bekannt. Der Bereich rund um das Klinikum ist weiträumig abgesperrt. Das Gebiet soll weiträumig umfahren werden, so die Polizei bei Twitter. Hintergründe sind unklar.

Weitere Informationen in Kürze.