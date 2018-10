Streit um eine Frau endet in Bremen mit Faustschlägen und Tritten

Bremen - Zwischen zwei Männern ist am Mittwochabend eine Auseinandersetzung an einer Bremer Bushaltestelle eskaliert. Beide Männer verletzten sich durch Faustschläge und Fußtritte gegenseitig.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr an der Haltestelle an der Farger Straße im Stadtteil Blumenthal. Die Tatbeteiligten wurden von Beamten vor Ort noch gestellt.

Ein 29 Jahre alter Mann geriet in einer Kneipe mit einem 28-Jährigen in einen Streit. Die verbale Auseinandersetzung verlagerte sich dann an die Bushaltestelle. Dort gingen die Kontrahenten mit Fäusten aufeinander los. Selbst am Boden liegend schlugen und traten sie weiter auf sich ein.

Obwohl beide bei der Schlägerei verletzt wurden, flüchtete der 29-Jährige vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Er konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Gegen den 28-jährigen Bremer werden derzeit Haftgründe geprüft. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die beiden Männer um eine Frau gestritten haben.

