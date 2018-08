Bremen plant neues Kommissariat in Walle

Polizeiautos parken vor dem Revier in der Innenstadt. Ab etwa 2022 werden auch am neuen Straßenbahndepot an der Gröpelinger Heerstraße 302 zahlreiche Streifenwagen stehen, denn dort plant Bremen ein neues Polizeikommissariat.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Gröpelingen bekommt ein neues Polizeikommissariat. Diesem Vorschlag von Innensenator Ulrich Mäuer (SPD) hat der Senat am Dienstag zugestimmt. Integriert werden soll das Kommissariat in das neue Straßenbahndepot der Bremer Straßenbahn AG (BSAG).

Mäurer soll bis Ende des Jahres eine aktuelle Kostenberechnung vorlegen, die alte stammt von Ende 2017 und hat sich womöglich angesichts des Baubooms überholt. Läuft alles glatt, könnten 140 Polizeibeamte 2022 in den Neubau einziehen. Baubeginn soll möglichst 2020 sein.

Wie berichtet, wird die BSAG an der Gröpelinger Heerstraße 302 ihre Abstell- und Umsteigeanlagen umbauen und ein neues Büro- und Werkstattgebäude bauen. Ein Gebäudeteil könnte für die polizeiliche Nutzung aufgestockt, das Parkdeck gemeinsam genutzt werden, heißt es in der Vorlage zur Senatssitzung am Dienstag. Zehn bis 14 Millionen Euro wird der Neubau – grob geschätzt – voraussichtlich kosten.

Für den Innensenator ist der Standort in Gröpelingen „optimal“, wie er sagt. Das Revier in Walle soll verkleinert, das bisherige in Gröpelingen geschlossen werden. Beide Gebäude sind angemietet und eigneten sich nicht als Kommissariat, so Mäurer.

Die Standorte der Polizei sollen konzentriert werden

Hintergrund der Planungen ist die „Polizeireform 2600“, wobei die 2600 die Zielzahl der Polizeibeamten markiert. Die Reform sieht neben den zwei Großstandorten Polizeipräsidium (Vahr) und Bereitschaftspolizei (Huckelriede), eine Konzentration auf sechs 24-Stunden-Standorte vor – die Polizeikommissariate.

Standorte sind die Innenstadt, Vahr, Osterholz, Neustadt, Gröpelingen und Vegesack. Daneben soll es weiterhin zehn Reviere sowie 13 Polizeistationen geben. Der Senator verspricht ferner, bis 2019 alle Stellen der Kontaktpolizisten (Kop, mehr als 100) in den Stadtteilen wieder zu besetzen.

Ob die Bereitschaftspolizei letztlich im maroden Gebäude in Huckelriede bleibt oder doch ein neuer Standort gefunden wird, ist laut Innenressort noch offen.

Im neuen Kommissariat Gröpelingen sollen 140 Polizisten von Einsatzdienst, Kripo und anderen Dienstbereichen sowie Kops arbeiten. Bereits im Frühjahr war der Einsatzdienst Mitte-West (Standorte: Am Wall und Waller Heerstraße) aufgeteilt worden. Damit wollte die Polizei besser auf Kriminalitätsschwerpunkte wie die Innenstadt mit Hauptbahnhof, Discomeile und Steintor sowie eben Walle und Gröpelingen reagieren können. Ein Teil der Beamten aus Walle wird in den Neubau von BSAG und Polizei nach Gröpelingen ziehen.