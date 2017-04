Polizei zieht nach der Osterwiese ein positives Fazit

Bremen - Die Osterwiese auf der Bremer Bürgerweide ist beendet. Zufrieden mit den Ereignissen ist die Polizei, die ein weitestgehend positives Fazit zieht.

Es habe kaum nennenswerte Störungen gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag. Die Zusammenarbeit zwischen den erstmals eingesetzten privaten Sicherheitskräften und den Polizisten sei reibungslos von statten gegangen.

Aufmerksame Schausteller

Ein Lob von Seiten der Beamten erhielten auch die Schausteller, welche durch Aufmerksamkeit und schnelle Meldungen Konflikte im Keim ersticken konnten.

Zu den Einsatzgründen gehörten auf der Osterwiese 2017 Handy-Diebstähle, Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, Personen- und Jugendschutzkontrollen und herrenlose Koffer.

Zudem wird in fünf Fällen wegen sexueller Belästigung und in einem Fall wegen Raubes ermittelt. Bei letztgenanntem Fall ist ein 18 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt worden. Ein tatverdächtiger 20-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.

Verstöße gegen die Marktordnung werden seltener

Bei den Jugendschutzkontrollen fielen einige Personen so sehr auf, dass ihre Eltern benachrichtigt wurden, um sie vom Gelände der Osterwiese abzuholen.

Bis zum Sonntag zählte die Polizei 250 Missachtungen der Marktordnung, im letzten Jahr waren es noch über 1000.

