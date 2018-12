100 Paar Schuhe gestohlen: Polizei ermittelt notorische Diebin

Bremen - Rund 100 Paar Schuhe hat eine 26 Jahre alte Frau innerhalb von sechs Monaten in Bremen entwendet. Das Diebesgut stammt von ihrem eigenen Arbeitgeber. Nun wurde sie überführt.

Aus dem Schuhgeschäft in der Bremer Innenstadt waren laut Angaben der Polizei aus rätselhaften Gründen seit dem Sommer etwa 100 Paar neue Schuhe verschwunden. Einsatzkräfte der Bremer Polizei fanden diese nun in der Wohnung der 26-jährigen Mitarbeiterin.

Nach einem Zeugenhinweis schaute sich die Filialleiterin des Schuhgeschäftes die Videoüberwachung des Hauses an und entdeckte, wie ihre Angestellte an mehreren Tagen den Hinterausgang des Geschäftes mit einer gefüllten Firmentüte verließ und diese anschließend in einer Mülltonne deponierte, heißt es weiter. Etwas später kehrte die 26-Jährige wieder zurück, entnahm die Tüte und ging. Die Geschäftsführerin teilte daraufhin ihre Erkenntnisse der Polizei mit.

Die Staatsanwaltschaft Bremen ordnete noch am Donnerstagabend eine Wohnungsdurchsuchung bei der Angestellten an. Die Ermittler wurden fündig, die Diebesbeute im Wert von etwa 10.000 Euro lag verteilt in mehreren Räumen und Tüten.

Die Schuhe wurden beschlagnahmt, die 26 Jahre alte Frau durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

kom

Rubriklistenbild: © pixabay