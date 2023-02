Polizei stürmt Drogendealer-Wohnung in Bremen: Zwei Männer festgenommen

Von: Fabian Raddatz

Spezialkräfte der Bremer Polizei haben eine Wohnung mutmaßlicher Drogendealer gestürmt. Encrochat-Ermittlungen brachten sie auf die Spur.

Bremen – Schlag gegen den Drogenhandel: Spezialkräfte der Bremer Polizei haben Anfang Februar ein Haus in der Hansestadt gestürmt, wie die Beamten nun in einer Mitteilung geschrieben haben. Sie vollstreckten Haftbefehle und beschlagnahmten diverse Beweismittel – darunter 100.000 Euro an Vermögen, mehrere Handys und etwa sechs Kilo Cannabis.

Spezialeinheiten der Polizei nahmen die Männer fest. (Symbolbild) © Marius Becker

Zwei 37 und 38 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, gewerbsmäßigen Drogenhandel betrieben zu haben. Einsatzkräfte nahmen sie fest. Die Ermittlungen gegen sie würden andauern, so die Polizei.

Polizei stürmt Drogendealer-Wohnung in Bremen: Encrochat brachte sie auf die Spur

Der Zugriff erfolgte, weil es Ermittlern gelungen war, entsprechende Encrochat-Verläufe zu knacken. Encrochat und damit auch abhörsichere Handy waren beliebte Kommunikationsmittel unter Kriminellen – bis es französischen Ermitteln gelungen war, diese zu knacken.

Das wurde auch drei Männern in Bremen zum Verhängnis: Sie sollen durch Encrochat Millionen mit dem Verkauf von Drogen verdient haben und mussten sich dafür vor dem Landgericht verantworten.

Über Encrochat war die Polizei auch fünf Männer auf die Schliche gekommen sein, die Drogenlieferungen über sogenannte Koks-Taxis in Bremerhaven abwickelten.