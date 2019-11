Schüsse und Verkehrsbehinderungen: Polizei stoppt Autokorso

Beamte der Polizei haben am Samstag den Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft in Bremen kontrolliert und dabei mehrere mutmaßliche Schreckschusswaffen gefunden.

Bremen - Der Korso der Hochzeitsgesellschaft startete am Abend in Osterholz-Scharmbeck, fuhr über Ritterhude und wurde in der Ritterhuder Straße in Bremen-Oslebshausen gestoppt, nachdem es zu mehreren Verkehrsbehinderungen und möglichen Schussabgaben aus einem Auto gekommen sein soll. Das teilt die Polizei mit.

21 Fahrzeuge des Hochzeitkorsos und mehr als 60 Menschen wurden von der Polizei kontrolliert. Bei mehreren Teilnehmern besteht der Verdacht von Verstößen gegen das Waffengesetz, Beleidigung von Polizeibeamten und Straßenverkehrsgefährdung. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, berichtet kreiszeitung.de*.

Durch Korso ausgebremst: Polizei sucht Autofahrer

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll durch den entgegenkommenden Korso vermutlich bis zum Stillstand ausgebremst worden sein. Der Fahrer oder Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04791/3070 zu melden.

