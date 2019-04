Polizei vermeldet das Jahr der Fahrraddiebe

Bremen - Von Steffen Koller. Die Bremer Polizeikommissariate Mitte und Süd haben am Dienstag ihre Zahlen zu „Hauptdeliktfeldern der Straßenkriminalität“ vorgestellt und verzeichnen für 2018 in vielen Bereichen der „öffentlich wahrnehmbaren Delikte“ einen Rückgang an Straftaten.

Während laut Statistik unter anderem die Zahlen der Straßenraube, Taschendiebstähle und Wohnungseinbrüche rückläufig sind, hat sich die Zahl der Fahrraddiebstähle 2018 im Vergleich drastisch erhöht. „Das ist eine Sorge, die uns umtreibt“, sagt Derk Dreyer, Chef der Polizeiabteilung Mitte-Süd.

24.222-mal – so oft schlugen Straftäter 2018 insgesamt in Bremens Mitte (Innenstadt und Steintor) und im Süden (Huchting, Obervieland, Woltmershausen und Neustadt) zu. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor.

Damit hätten sich laut Derk Dreyer 1455 Fälle weniger als 2017 ereignet, was einen prozentualen Rückgang von knapp 5,7 Prozent ergibt. Diese „positive Entwicklung“ resultiere daraus, dass zum Beispiel die Zahl der Straßenraube auf einem Fünf-Jahres-Tief angekommen sei, so Dreyer. Griffen 2017 noch mindestens 209 Täter gewaltsam nach Smartphone und Geldbörse, habe sich die Zahl für 2018 auf 171 verringert (Rückgang um rund 18 Prozent für beide Bereiche). Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche ist laut Statistik um etwa 20 zurückgegangen. Brachen 2017 noch 632 Langfinger in fremde Häuser ein, verringerte sich die Zahl 2018 auf 504. Für Dreyer ist das „ein hervorragendes Ergebnis, auf das wir ein Stück weit stolz sind“. Insbesondere verstärkte Präventionsarbeit der Kontaktpolizisten (KOPs) hätte sich in Schwerpunktgebieten wie Kattenturm und Obervieland ausgezahlt.

Ebenfalls positiv bewertet Dreyer die Zahlen zu Diebstählen vorrangig hochwertiger Elektronik aus Autos. 2015 (2 478) und 2016 (2 420) verzeichnete Bremen in diesem Bereich einen Negativwert von zusammen rund 4900 Fällen, 2017 sank die Zahl auf 1 516, für 2018 stellten die Beamten „nur“ noch 1 475 Taten fest.

Hochkonjunktur auch in anderen bereichen

Doch es gibt weiterhin auch Kriminalitätsbereiche, die Hochkonjunktur haben. So ist die Zahl an Körperverletzungen zwar im Vergleich zu 2017 (2887 Taten) um 15,9 Prozent auf 2 428 gesunken, doch „Brennpunkte“ bleiben, so Dreyer. Stark betroffen sei weiterhin der Bereich um Bremens „Discomeile“ und den Hauptbahnhof. Allein für den Innenstadtbereich registrierte die Polizei 1 282 Schlägereien (2017: 1 609). Auffällig: „Es herrscht hohe Kriminalität aus nichtigem Anlass“, so Svenja Beckendorf, Leiterin Kommissariat Mitte, die anfügte: „Statistisch weiterhin ein hohes Niveau.“

Apropos Hochkonjunktur: 2018 war das Jahr der Fahrraddiebe. Wurden 2017 noch 1847 Räder gestohlen, erhöhte sich die Zahl 2018 auf 2936, was für den Bereich Mitte einen Anstieg um mehr als 70 Prozent bedeutet. Gründe seien zum einen der „super Sommer“, aber auch, dass vermehrt hochwertige E-Bikes unterwegs seien, auf die es Täter abgesehen hätten, schlussfolgerte Dreyer. Auch im Bereich der Taten gegen ältere Menschen („Enkel-Trick“, „Falsche Polizisten“) sei eine „klare Zunahme“ erkennbar, wobei noch keine konkreten Zahlen vorlägen. Diese gibt es hingegen bei der Aufklärungsquote. Im Bereich Innenstadt wurden 2018 rund 50 Prozent aller 10.589 Straftaten aufgeklärt, im Süden lag die Quote bei 42,2 Prozent und insgesamt 9948 Straftaten.