Mobile Kameras an der Bahnhofsstraße: Polizei ergänzt Bodycam-Einsatz

Bremen - Seit Dienstag setzt die Polizei an der Bahnhofstraße eine mobile Videoüberwachung zur Bekämpfung der Straßenkriminalität ein. „Die Maßnahme dient als präventiver Einsatz zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten“, heißt es. Videosequenzen sollen zur Strafverfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gesichert werden.

Das Bahnhofsumfeld gilt als Brennpunkt der Eigentums-, Gewalt- und Drogenkriminalität. Die Polizei setzt auf uniformierte Präsenz und den Einsatz von Bodycams. Dies habe zu einer Verbesserung der Situation auf dem Bahnhofsvorplatz geführt, sagt das Innenressort. Um die Sicherheit in der Bahnhofsstraße zu verbessern und Belästigungen durch Dealer zu unterbinden, will die Polizei in den nächsten Wochen den Einsatz mobiler Videoüberwachung forcieren. Dafür werde ein gekennzeichneter Beweis- und Dokumentationskraftwagen der Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagt: „Die Videoüberwachung ist eine Maßnahme des Konzepts für mehr Sauberkeit, Sicherheit und Aufenthaltsqualität am Bahnhof. Ich möchte den Bahnhof zu einem sichereren Ort gestalten, an dem sich Bürger gern aufhalten. Gleichzeitig signalisieren wir den Straftätern, dass der Bahnhof kein rechtsfreier Raum ist.“ Neben der Videoüberwachung sei die „Partnerschaft attraktiver Bahnhof“ ein Projekt, das von einem leitenden Polizeibeamten koordiniert und zusammen mit den Akteuren aus dem Bahnhofsumfeld entwickelt werde.

Die Einsatzmöglichkeiten mobiler Videoüberwachung zur Gefahrenabwehr ergeben sich aus dem bremischen Polizeigesetz.

je

Rubriklistenbild: © kom