Bremen: Polizei schließt Lokal

Bremen – 87 Verstöße gegen die Corona-Regeln hat die Bremer Polizei am Wochenende geahndet, darunter 68 wegen fehlender Masken. Zudem sind 26 Platzverweise ausgesprochen worden. Und in Gröpelingen wurde ein Lokal geschlossen, das die Sperrstunde missachtet hatte. Das sagte am Montag eine Polizeisprecherin.

Im Bremer Szene-Viertel trafen Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen auf eine Gruppe Feiernder, die sich nicht an die Abstandsregeln hielt. „Die alkoholisierten Leute verhielten sich sofort unkooperativ“, sagte die Sprecherin. Und weiter: „Es wurden zwölf Platzverweise erteilt, die nur mit starker polizeilicher Präsenz durchgesetzt werden konnten.“

Bremer Polizei schließt Lokal: 18 Gäste tummeln sich

In einem Lokal an der Gröpelinger Heerstraße trafen Polizeibeamte in der Nacht zu Sonnabend gegen 1.15 Uhr noch 18 Personen an. „Es wurde Alkohol ausgeschenkt und konsumiert“, so die Polizeisprecherin. Zudem lagen kein Hygienekonzept und nur eine mangelhafte Gästeliste vor. Das Lokal wurde geschlossen.

Auf einem Schulgelände in Vegesack stieß die Polizei in der Nacht zu Montag auf eine Gruppe Minderjähriger ohne Mund-Nasen-Schutz. „Die Polizisten leiteten entsprechende Anzeigen ein und übergaben die jungen Menschen an ihre Eltern“, hieß es.

Bremer Polizei schließt Lokal: Verkaufsoffener Sonntag fällt aus

Abgesagt wurde unterdessen der geplante verkaufsoffene Sonntag am 1. November. Dieser war an den „Freipaak“ gekoppelt. Da der temporäre Freizeitpark auf der Bürgerweide nicht wieder öffnen darf, fällt auch der offene Sonntag der Corona-Pandemie zum Opfer. je

Bremen und Corona: Inzidenzwert bei 144

Das Gesundheitsressort hat am Montagabend 84 neue Corona-Infizierte für das Land Bremen gemeldet, davon 81 in der Stadt Bremen, zwei weitere (jetzt 66) Menschen sind mit dem Virus gestorben. Aktuell gibt es 1 494 bekannte Fälle (Stadt Bremen: 1 426). 107 Covid-19-Patienten liegen im Land in Kliniken (19 sind aus dem Umland), davon 21 auf Intensivstationen. Der Inzidenzwert für die Stadt Bremen stieg auf 144 (Bremerhaven: 38,2). Seit Ausbruch der Pandemie im März wurden dem Ressort 4 493 Covid-Patienten bekannt, davon 4 135 in der Stadt Bremen. Als genesen gelten inzwischen im Land Bremen 2 933 Menschen. gn