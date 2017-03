Oldenburger auf „Reise durch die Strafgesetze“

Bremen - Weil er am Donnerstagabend in Schlangenlinien unterwegs war, ist ein junger Mann aus Oldenburg Polizisten in der Bremer Neustadt aufgefallen. Am Ende der Kontrolle hatten die Beamten eine ganze Reihe an Verstößen auf ihrem Notizblock stehen.

Der Mann war in Schlangenlinien auf der Oldenburger Straße unterwegs, als er von einem Autofahrer beobachten wurde. Dieser verständigte die Polizei, die mit zwei Streifenwagen-Besatzungen anrückten und den Verdächtigen anhielten, teilte die Polizei am Freitag unter dem Titel „Reise durch die Strafgesetze“ mit. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 19-Jährige innerhalb kurzer Zeit eine Reihe von Verfehlungen begangen hatte.

Der Fahrer eines Mercedes konnte den Polizisten keinen Führerschein überreichen, weil er keine Fahrerlaubnis besaß, wie er zugeben musste. Der vorgezeigte Fahrzeugschein stimmte nicht mit den Kennzeichen des gestoppten Daimler Benz überein. Diese seien gestohlen worden, sagte der junge Mann den Polizisten.

Doch damit nicht genug: Auf die Routinefrage, ob er Drogen oder Alkohol zu sich genommen hätte, antwortete der Oldenburger, dass er vor Kurzem Drogen einnahm. Ein Schnelltest der Polizisten bestätigte sein Geständnis. Ferner tankte er auf seiner Fahrt durch Bremen an einer Tankstelle, ohne zu bezahlen.

Zu guter Letzt fanden die Polizisten im Kofferraum des gestoppten Autos diverses Einbruchswerkzeug, das zur Vorgeschichte des jungen Mannes passte. Die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen dauern an, hieß es Freitagmittag.

