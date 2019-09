Razzia gegen Schleuser: Durchsuchungen der Bundespolizei in Bremen

Die Bundespolizei führt in Bremen mehrere Durchsuchungen durch.

In Bremen läuft eine Razzia der Bundespolizei gegen Schleuser-Kriminalität. Die Beamten führen am Mittwochmorgen mehrere Durchsuchungen im Stadtgebiet durch.

Bremen - Der Tatvorwurf lautet Einschleusen von Ausländern. Die Bundespolizei vollstreckt die Durchsuchungsbeschlüsse im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen in Bremen, sowie an zwei weiteren Orten in anderen Bundesländern.

Nach ersten Medieninformationen sind 600 Beamte an der Aktion beteiligt.

Weitere Angaben zum Verlauf der Durchsuchungen und zu weiteren Maßnahmen im Rahmen der Razzia will die Bundespolizei im Laufe des Tages bekanntgeben, teilt Pressesprecher Jörg Ristow am Morgen mit. So solle der Einsatzerfolg nicht gefährdet werden.

Wir berichten weiter.

jdw