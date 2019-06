Breminale: Polizei passt auf - Osterdeich gesperrt

Vom 3. bis 7. Juli ist wieder „Breminale“-Zeit. Rund 200 000 Besucher erwarten die Organisatoren in diesem Jahr auf den Osterdeichwiesen und in den Wallanlagen.

Bremen – Am Mittwoch, 3. Juli, gegen 18 Uhr beginnt auf den Osterdeichwiesen wieder das Kulturfestval „Breminale“. Die Veranstalter erwarten zu dem bis Sonntag (7. Juli) dauernden Spektakel rund 200.000 Besucher.

„Damit alle Gäste die Zeit unbeschwert und sicher genießen können, wird die Polizei Bremen die Veranstaltung mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften begleiten“, betonte am Freitag Polizeisprecher Nils Matthiesen.

Um Verkehrsunfällen vorzubeugen, wird der Osterdeich von Mittwoch bis Sonnabend „spätestens“ ab 21 Uhr und am Sonntag ganztags für den Individualverkehr von Tiefer bis Sielwall gesperrt. Neben öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt die Polizei den Besuchern, zu Fuß oder mit dem Rad „anzureisen“. Beleuchtete Abstellmöglichkeiten für Räder sind entlang der „Breminale“ auf dem Osterdeich sowie am Deichfuß eingerichtet.

Polizei warnt vor Taschendieben auf der Breminale

Die Polizei warnt zudem vor Taschendieben, die dichtes Gedränge wie auf der „Breminale“ gern zum Stehlen nutzen. Tipp des Polizeisprechers: „Das Portemonnaie und andere Wertsachen in verschlossenen Taschen eng am Körper tragen und nur so viel Bargeld mitnehmen wie nötig.“

Wer in eine bedrohliche Situation gerät, sollte durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machen und versuchen, Unbeteiligte direkt zur Hilfe auffordern und den Notruf 110 wählen. Auch das Personal auf der „Breminale“ sei geschult. „Die Mitarbeiter in den Getränkewagen stehen bei Belästigungen und Bedrohungen als Ansprechpartner zur Verfügung und haben den Kontakt zu den Einsatzkräften“, sagte Matthiesen.

gn